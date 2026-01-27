Il libro “Sanremo e la classifica del tempo” celebra 100 brani iconici

Dal 29 gennaio 2026 è disponibile su tutti i principali store digitali e nelle librerie fisiche il libro Sanremo e la classifica del tempo (100 canzoni non incoronate dal Festival diventate immortali). L’opera, pubblicata da Azzurra Music, è firmata da Marco Rettani e Nico Donvito.

Sanremo e la classifica del tempo ripercorre le storie di 100 canzoni del Festival che non hanno vinto, ma che nel tempo sono diventate autentici classici della canzone italiana. Non c’è una vera e propria classifica; non ci sono vincitori, né vinti. I brani hanno perso una gara, ma hanno conquistato generazioni di ascoltatori.

Il volume sottolinea la capacità di una canzone di entrare nel cuore di chi l’ascolta, grazie alla forza della musica. Tra i brani raccontati, ci sono Papaveri e papere, 24 mila baci, Il ragazzo della via Gluck. Ed ancora, La voce del silenzio, Piazza grande, Maledetta primavera, Sarà perché ti amo e Felicità, solo per citarne alcuni.

Marco Rettani racconta così la nascita e lo spirito del libro: “Ho sempre pensato che la vera vittoria di una canzone sia riuscire a restare. Restare nei ricordi, nelle ferite, nelle gioie, nelle partenze, nei ritorni. Questo libro è un atto d’amore verso quelle canzoni che il tempo ha saputo premiare meglio di qualsiasi giuria”.

Nico Donvito afferma: “Cento canzoni, cento storie. Siamo andati alla ricerca dei motivi più popolari e cantabili, ma anche degli aneddoti più curiosi e speciali. Ci siamo lasciati travolgere dalla musica di vari decenni, per poi scoprire che l’ultima parola ce l’ha sempre il tempo”.

Il progetto nasce da un anno di ricerca approfondita, sviluppata attraverso l’esame di oltre 2.000 canzoni. Si è giunti poi alla selezione delle 100 più rappresentative. Si tratta di brani popolarissimi, alcuni dei quali capaci di introdurre temi nuovi o linguaggi innovativi all’interno del Festival. Ogni capitolo si completa con 100 commenti di artisti, autori e addetti ai lavori, che offrono punti di vista differenti e rendono il racconto corale, vivo e partecipato.

Il libro si apre con tre preziose introduzioni ad opera di Renzo Arbore, Peppe Vessicchio e Vincenzo Mollica. Questi contributi offrono uno sguardo personale e appassionato sul Festival, andando oltre la dimensione competitiva. Chiude il volume una lettera intensa e affettuosa di Pippo Baudo, dedicata alla manifestazione. Lo scritto è tra le sue ultime testimonianze rilasciate prima della scomparsa.

Sanremo e la classifica del tempo è composto da 324 pagine a colori, con formato quadrato ispirato al vinile. Il volume è accompagnato da un CD speciale, contenente 16 canzoni selezionate tra le cento raccontate. Ogni brano nel libro è inoltre accompagnato da un QR code che consente l’ascolto diretto su Spotify, rendendo l’opera interattiva e contemporanea.