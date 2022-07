Liberato: la SIAE svela per errore la vera identità del cantante misterioso. Ecco chi è

Dopo anni di congetture, dubbi, indizi e teorie varie ed eventuali abbiamo finalmente scoperto la vera identità del misterioso artista campano Liberato. A spoilerare nome e cognome dell’artista è stata la SIAE, che sul suo sito ha accreditato ad un artista con tanto di nome e cognome la paternità dei brani del cantante misterioso.

Stando a quello che leggiamo sul sito della SIAE, dunque, il nome e il cognome dell’artista dietro a Liberato è Gennaro Nocerino, come anche riportato dal sito The Pipol Gossip (cliccando qui potete recuperare il volto del cantante).

Questo è, tra l’altro, un nome di cui già avevamo sentito parlare in passato. Alcuni fan di Liberato, infatti, avevano trovato tutta una serie di indizi fra Gennaro Nocerino e Liberato, caricando la loro “indagine” su Youtube circa un anno fa.

In passato, fra i papabili nomi dietro la maschera di Liberato (se così la vogliamo chiamare) erano stati fatti anche quelli del cantante campano Livio Cori ma anche quelli di Emanuele Cerullo e Wad. Livio Cori, in più di qualche occasione, aveva categoricamente negato di essere Liberato, particolarmente quando partecipò al Festival di Sanremo 2019 in coppia con Nino D’Angelo.

Lo svelamento della vera identità di Liberato, a questo punto, toglie al progetto Liberato gran parte del suo fascino. Fino ad ora, infatti, gran parte dell’interesse del pubblico per il cantante era legato proprio all’alone di mistero intorno ad esso. Resta ora da capire come proseguirà il progetto.