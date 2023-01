Levante: dopo Sanremo arriva “Opera futura”. Ecco tracklist e copertina del nuovo album

Il nuovo album di Levante, Opera Futura, arriva venerdì 17 febbraio, ad una settimana esatta dalla seconda partecipazione della cantautrice al Festival di Sanremo dove presenterà il brano Vivo.

Qui a seguire potete vedere la copertina del nuovo disco che, come tradizione per Levante, presenta elementi fortemente simbolici che sono legati ai brani contenuti nel progetto.

“Ho dipinto tutto di verde perché del futuro non so niente eccetto la speranza. Con il verde ho potuto scontornarmi e proiettarmi dove desideravo proprio perché, lungo la strada che mi ha portato a OPERA FUTURA, c’è stato tanto buio e solo la speranza di uscirne si è resa lanterna.

La presenza del cigno agisce doppiamente sulla simbologia della speranza ma anche della bellezza e del pensiero leggero, in quanto sconfigge la gravità sentendosi a casa in cielo come in terra e in acqua”.

All’interno del disco, fuori a più di tre anni dal precedente Magmamemoria, progetto certificato con il disco d’oro, 10 brani che parlano di vita attraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo portandoci in una dimensione più carnale: il dolore descritto è fisico, la gioia è provata sulla pelle, la delusione è un livido, la nostalgia un nodo in gola.

Levante nuovo album: la tracklist di opera futura

Questa la tracklist di Opera Futura in uscita per Warner Music: