Anteprima Video: una riflessione sui sacrifici fatti per realizzare un sogno nel singolo “Cosa Ballo a Fare” di Leone

Sarà in radio dal 20 aprile il nuovo singolo di Leone Cosa Ballo a Fare. Il videoclip diretto da Errico D’Andrea è in anteprima su All Music Italia.

Leone è il nome d’arte di Daniele Manfrinati, nato il 10 agosto del 1990 ad Alessandria.

Non fatemi smettere di sognare è il primo singolo lanciato in radio il 24 aprile 2020 anticipato dal videoclip che in meno di due mesi ha superato le 160.000 visualizzazioni su YouTube seguito il 23 giugno da Sabbia Bianca, Cuore e birra e il 4 dicembre da Il discorso del Capitano. A gennaio 2021 pubblica Lettera al Figlio e a febbraio Sentimi.

“Questo brano nasce una sera, ho chiuso gli occhi, il tempo mi ha sfiorato una spalla come per invitarmi a guardare indietro. Ho rivisto in un attimo tutti i sacrifici fatti per realizzare il mio grande sogno. Sulla mia strada ho trovato quell’amore ingrato, capace di portarti a pensare che il successo trova luce solo se condiviso. Nella fragilità dell’attimo decisivo, quello che può cambiarti la vita, io decido di mollare tutto e correre dietro a un amore sbagliato capace di sorridere e darti il colpo di grazia lasciandoti solo, con in mano un grande sogno irrealizzato. ‘Cosa ballo a fare’ è lo sfogo di un ragazzo che a un passo dal successo, molla tutto per correre dietro a quell’amore spietato. Quel ragazzo non sa che quel sacrificio lo porterà a perdere tutto.”

LEONE COSA BALLO A FARE – ANTEPRIMA VIDEO

Il video di Cosa ballo a fare, in anteprima su All Music Italia, è stato girato nel bellissimo Teatro Municipale di Casale Monferrato.

“Avevamo bisogno di un salto nel tempo, anni 80’ per la precisione, epoca in cui non si poteva che vivere nell’illusione che sarebbe sempre andata alla grande. Gli effetti anni 80’ legati all’introduzione e l’arrivo a teatro a bordo della 205 cabrio mettono subito in evidenza il periodo storico. Si noterà dal principio che tra i protagonisti (la ballerina è Alice Tiranti) c’è forte tensione. Ma non vi raccontiamo altro.”

La sceneggiatura è di Leone, mentre la regia è di Errico D’Andrea.

COSA BALLO A FARE – IL TESTO

Testo e Musica di Daniele Manfrinati

Edizioni: proprietà dell’autore

La felicità è un colore

Non serve un punto di vista

E se poi crolla un pianeta

Mentre ti raccolgo un fiore

E se poi crollano i sogni

sotto forma di canzone

Scriverò di quell’amore unico

Tra miliardi di persone

Guarda poi cosa succede a soddisfar tutte le voglie

Le tue voglie sulla schiena, e la mano un pò mi trema

E se poi non sei qui

Dimmi cosa faccio adesso

Con in mano questo sporco orgoglio

E se poi non sei qui

Dimmi cosa ballo a fare

Se non ci sei tu a guardare

Dimmi cosa ballo a fare

Dimmi cosa

Ballo

A fare

La felicità è un colore

Nei tuoi occhi sorge il sole

Un falò sulla luna

Il mio sguardo ti consuma

Guarda poi cosa succede a soddisfar tutte le voglie

Le tue voglie sulla schiena, la mano un pò mi trema

E se poiiiiiiiii non sei qui

Dimmi cosa faccio adesso

Con in mano questo sporco orgoglio

E se poiiiiiiiii non sei qui

Dimmi cosa ballo a fare

Se non ci sei tu a guardare

Dimmi cosa ballo a fare

Dimmi cosa ballo a fare

Foto di Thomas Bartoluccio