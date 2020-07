E’ uscito il nuovo singolo di Leonardo Decarli Tutta la vita, che segna il ritorno nella musica del giovane artista dopo due anni di assenza.

Dopo il debutto con Non Voglio l’estate e la rivisitazione di Come Mai degli 883 (ne abbiamo parlato Qui e Qui), l’artista ha deciso di trasferirsi a Valencia, in Spagna, e ha iniziato a preparare progetti artistici nella penisola iberica.

Tutta la vita, il primo singolo che da il via a un nuovo percorso, vede la collaborazione con Gemma Pérez, cantante e youtuber molto popolare in Spagna che vanta milioni di visualizzazioni nei suoi videoclip.

Il singolo è stato prodotto artisticamente da Frank Meta che ha firmato il brano con lo stesso Decarli, Daniele Conti, Federico Fabiano e Nicola Marotta.

Sarà poi disponibile dal 31 luglio Olvidarte, la versione spagnola di Tutta la vita, con accanto a Decarli sempre la cantante catalana.

LEONARDO DECARLI TUTTA LA VITA

Il singolo è stato registrato a distanza tra Valencia, Barcellona e Roma, per le problematiche relative al Covid.

Tra Leonardo e Gemma è nato un feeling musicale molto solido tra i due artisti. Grazie a questo Decarli e il suo team hanno scritto, prodotto e realizzato due brani freschi e con sonorità latine.

Tutta la vita è prodotto dalla Sheky Records, l’etichetta discografica del manager Alessio Fiorucci e distribuito da Artist First. Olvidarte, invece, sarà distribuito da Altafonte, società di distribuzione del mercato spagnolo e latino americano.

Per Leonardo Decarli è l’inizio di tanti progetti che lo vedono protagonista in Spagna, e non solo come cantante.