Leo Gassmann Maleducato. Sarà in radio dal 10 aprile il nuovo singolo del vincitore di Sanremo giovani 2020. La canzone è il secondo estratto dall’album Strike uscito nella settimana del Festival di Sanremo (Qui la nostra videointervista).

Si tratta di un brano in cui Leo esprime un concetto che pare scontato, ma sul quale non ci sofferma mai abbastanza. Un po’ di educazione, anche civica, potrebbe farci vivere meglio, aiutandoci a migliorare i rapporti umani e anche il mondo in cui viviamo.

In questi giorni Leo Gassmann è stato spesso impegnato in dirette social nelle quali ha proposto i suoi brani accompagnato con la chitarra.

Qui a seguito potete ascoltare la versione disco del brano anche se Leo per questa release lancerà una versione con un nuovo arrangiamento.

LEO GASSMANN MALEDUCATO – IL TESTO

E maleducato non sono mai stato

È un certificato per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

È un’avvocato per ogni reato

Mi manca il concetto del 15 agosto

La paura del letto del mostro nascosto

Credo tra pale e fiamme ma me ne sbatto

Sarà che in una finale non sono mai stato

Non so come sia perdere non ho mai giocato

Giuro non sono mai stato maleducato

E maleducato non sono mai stato

È un certificato per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

È un’avvocato per ogni reato

Mi manca mia madre

Se sono partito

Mi manca l’America

Ma non son pentito

Mi manca il pianeta

Mi manca la terra

Ho perso la voglia di rialzarmi da terra

La terra è morta è finita la scorta

Ma chi se ne frega

Ma chi se ne importa

E maleducato non sono mai stato

È un certificato per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

È un’avvocato per ogni reato

Dimmi dov’è

Che sei

Dimmi cos’è

Che vuoi

Da me da me da me

E maleducato non sono mai stato

È un certificato per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

È un’avvocato per ogni reato

E maleducato non sono mai stato

È un certificato per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

È un’avvocato per ogni reato

Dimmi dov’è

Che sei

Dimmi cos’è

Che vuoi

Da me da me da me uh

Dimmi dov’è

Che sei

Dimmi cos’è

Che vuoi

Da me da me da me