Lele Blade: No Joke è il nuovo singolo con Madman, in uscita il 22 aprile

Sarà disponibile a partire da venerdì 22 aprile il nuovo singolo di Lele Blade, intitolato No Joke e in collaborazione con il collega Madman. Andiamo a scoprire insieme il significato del brano e il testo.

La canzone di Lele Blade e MadMan è prodotta da Poison Beatz. Il brano si aggiungerà alla tracklist di AMBIZIONE (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), album acclamato dalla critica uscito a settembre 2021 con cui il rapper ha deciso di far entrare l’ascoltatore a fondo nel suo immaginario e nella propria vita, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano.

Noi di All Music Italia avevamo intervistato l’artista proprio in concomitanza con l’uscita dell’album. Parlando del disco, Lele Blade aveva raccontato:

Ambizione è senso di partenza e mai di arrivo, una costante ricerca della perfezione che può derivare solo da un migliorarsi in modo costante e puntuale. Ambizione è l’arrivo di una scalata che non finirà mai, che porta con sé storie, sentimenti e passioni vere, raccontate in musica.

Cliccando qui potete recuperare la nostra video intervista con Lele Blade. In attesa di ascoltare No Joke, nel frattempo, potete recuperare lo streaming Spotify di Ambizione di Lele Blade qui sotto.

Il significato del testo di No Joke di Lele Blade e Madman

Tramite il suo ufficio stampa, Lele Blade ha tenuto a spiegare di che cosa parla esattamente questo nuovo pezzo inedito. Ecco le sue parole:

Definisco ‘No Joke’ un esercizio di stile, un po’ nel mood di ‘Just for fun’ per il modo in cui è stato concepito. Con Poison Beatz abbiamo fatto tutto in poco più di un’ora, freestyle.. ho voluto usarlo come singolo per ricominciare a scaldare i fan. Ho fatto saltare MadMan sul beat perché lo trovavo perfetto.

LELE BLADE NO JOKE TESTO E AUDIO

In arrivo il 22 aprile