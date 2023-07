Altro nuovo ingresso in Warner Music Italy. Arriva Lele Blade e lancia “Lose control”

Torna venerdì 7 luglio Lele Blade e lo fa ad un anno esatto dall’uscita della nuova versione dell’album Ambizione con un singolo intitolato Lose control.

Questo nuovo singolo porta con sé una novità. L’artista infatti lascia Columbia/Sony e passa a Warner Music Italy.

Ecco come Lele Blade racconta questo nuovo brano prodotto da Dele, una canzone che viene descritta come perfetta per i nuovi incontri estivi e per ballare su sonorità Urban-Latin.

“Probabilmente non capita spesso nella vita, ma, almeno una volta, è successo a tutti di incontrare una persona e, dopo un gioco di sguardi, si ha già la sensazione di essere pienamente complici. Qualcuno la chiama chimica, è qualcosa che non si dimentica. ‘Lose control’ racconta un’esperienza simile, due sconosciuti che passano la notte insieme e si lasciano trasportare da questo amore a prima vista.”

Alessandro Arena, questo il vero nome di Blade, artista nato a Casoria, il 6 luglio 1989.

Debutta discograficamente a livello nazionale con il duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo. Nel 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo SLF, Ninja Gaiden.

Nel 2019 pubblica l’album Vice City e nel 2021 arriva Ambizione, uscito a settembre dello stesso anno e certificato con il disco d’oro. A maggio dello stesso anno esce un repack con nuovo contenuti e nuovi ospiti.

Lele Blade è inoltre uno dei membri del collettivo SLF (Solo La Fam), con cui l’estate scorsa ha pubblicato WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition) per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.