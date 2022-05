Lele Blade: in arrivo una nuova versione di “Ambizione”. Ecco le nuove le canzoni della tracklist e i duetti

Lele Blade punta ancora più in alto: sulla scia del grande successo del suo ultimo disco Ambizione, certificato disco d’oro FIMI in tempi non sospetti, il rapper campano autore di hit come Extendo Rmx e No Joke feat. MadMan sta per pubblicare una nuova versione del suo ultimo progetto discografico.

Uscirà venerdì 27 maggio (è già disponibile in pre-save e pre-add a questo link) una edizione speciale di Ambizione che includerà 4 nuovi pezzi al suo interno, per altrettante collaborazioni con suoi altri celebri colleghi della scena italiana.

Qui sotto trovate la cover del disco la tracklist completa dell’album, con le nuove tracce in testa.

Tracklist Nuova versione Ambizione Lele Blade

“Jump” feat. Lazza (prod. Poison Beatz, Lazza)

“So Fresh So Clean” feat. Vale Lambo (prod. Poison Beatz, Yung Snapp)

“Lo Siento” feat. Aka 7even (prod. Luca De Gregorio)

“Immortale” (prod. Poison Beatz)

“No Joke” feat. MadMan (prod. Poison Beatz)

“Extendo RMX” feat. Paky, Shiva, Geolier (prod. Yung Snapp)

“Ambizione” (prod. Yung Snapp)

“Extendo” feat. Paky (prod. Yung Snapp)

“Gangsta Party” (prod. Yung Snapp)

“Sextape” (prod. Yung Snapp)

“Sul A’ Mia” feat. Ernia (prod. Yung Snapp)

“Just For Fun” feat. Yung Snapp (prod. Yung Snapp)

“Chello Che Vuò” feat. Geolier (prod. Yung Snapp, Geeno)

“Me Gusta” (prod. Yung Snapp)

“Million Dollar Pussy” (prod. Yung Snapp)

“Serpenti” feat. Geolier (prod. Yung Snapp, Rox is here, Derpee)

“North Face” feat. Vale Lambo, Yung Snapp (prod. Yung Snapp)

“Tu Si A Droga Pe Me” feat. MV Killa (prod. Yung Snapp)

“Resta” (prod. Yung Snapp)

Il significato di Ambizione, spiegato

L’artista aveva raccontato il significato del disco in occasione di una video intervista esclusiva ai microfoni di All Music Italia.

Con Ambizione Lele Blade ha superato l’utilizzo di immaginari fantastici e ambientazioni mitiche che hanno caratterizzato la sua produzione fino ad ora: nell’album il rapper mira a portare l’ascoltatore nell’immaginario e nella vita dell’artista, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano. Il significato della parola ambizione porta con sé una valenza positiva e una negativa ed è proprio questo dualismo che il rapper cerca di raccontare attraverso la sua musica.