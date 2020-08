Dopo aver scaldato il pubblico di Roma con un’emozionante anteprima lo scorso 12 luglio, prosegue Le Vibrazioni Summer Tour, la tournée estiva della band milanese con 4 nuove date.

Questo il messaggio postato dai quattro ragazzi su Instagram.

Dopo un Festival di Sanremo vissuto da protagonisti e la pubblicazione del singolo Per Fare l’Amore (ne abbiamo parlato Qui), per la band è il momento di incontrare un pubblico sempre attento e pronto a vivere quell’energia che solo la musica live può regalare.

“Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate.

Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo!”