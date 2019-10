Una nuova notizia riguarda Le Vibrazioni. La band di Francesco Sarcina, in procinto per partire per un inedito tour teatrale con l’orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio, tornò al Festival di Sanremo 2018 dopo un periodo di stand bye con il brano Così Sbagliato che, nella versione interpretata insieme a Skin, è stata scelta per accompagnare i titoli di coda del film Drive Me Home.

La pellicola vede protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni e attualmente è in programmazione nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Il brano Così sbagliato si lega perfettamente a Drive me Home, prodotto da Gianpietro Preziosa, Marco Simone Puccioni e Michele Fornasiero per Inthelfilm Indyca con Rai Cinema. Il film affronta due temi fra loro contrastanti: la necessità di fuggire dai limiti e dai pregiudizi, ma anche il desiderio di tornare alla propria terra di origine, in un turbinio di emozioni e nostalgia.

“A volte non è l’errore a collocarti in una posizione scomoda ma il pregiudizio…che non ti concede alcuna possibilità di replica. Questo film mette in evidenza quanto questo profondo sentimento possa condizionare la nostra vita, quanto il vivere in una società così ti fa sentire sbagliato. Ci condiziona a tal punto da spingerci a voler scappare, fuggire lontani sia fisicamente che mentalmente. E se tutto questo accade all’interno della propria famiglia quella sensazione di soffocamento è ancora più forte, tanto forte da indurti a pensare di essere uno scherzo deforme della natura. Solo l’amore incondizionato di chi ti accetta per quello che sei può farti riemergere da quell’oblio. L’amore di chi è capace di prenderti per mano e mostrarti quanto di bello possa esserci oltre quei pregiudizi provinciali, oltre quei confini anche mentali. Che ti riconduca verso una casa che non sentivi più tua. Quindi Drive me home.”

Queste le parole di Francesco Sarcina.

LE VIBRAZIONI IN ORCHESTRA DI E CON PEPPE VESSICCHIO

Dall’11 novembre la band sarà impegnata in un tour denominato Le Vibrazioni In Orchestra di e con Peppe Vessicchio, in cui il rock incontrerà la musica classica (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Queste le date del nuovo tour prodotto da 432, Color Sound e Therea Omnis.

11 Novembre – Teatro Golden – Palermo

12 Novembre – Teatro Impero – Marsala (TP)

13 Novembre – Teatro Metropolitan – Catania

15 Novembre – Teatro Rendano – Cosenza

18 Novembre – Teatroteam – Bari

20 Novembre – Teatro Augusteo – Napoli

27 Novembre – Teatro Tuscanyhall – Firenze

29 Novembre – Teatro Colosseo – Torino

2 Dicembre – Teatro Europauditorium – Bologna

5 Dicembre – Gran Teatro Geox – Padova

10 Dicembre – Teatro Nazionale – Milano

12 Dicembre – Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli) – Roma

Foto di Chiara Mirelli