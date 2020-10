Le poesie di Titina De Filippo rivivono grazie al nipote Brunello Canessa

Brunello Canessa. Ci sono personaggi dello spettacolo, spesso non strettamente dell’ambito musicale che, con la loro storia artistica, hanno ispirato momenti musicali degni di nota, memorabili nel tempo e, come tali, tramandabili alle nuove generazioni.

Uno di questi personaggi è l’indiscusso talento napoletano Titina De Fiilippo, che è stata indubbiamente una delle figure di spicco del teatro partenopeo, parte di una famiglia che ha scritto tra le pagine più importanti della storia artistica di tutto il paese nel secolo scorso.

L’attrice è stata spesso il fulcro, il punto d’incontro della personalità di due fratelli parecchio ingombranti quali Peppino ed Edoardo, fino al momento in cui, a causa di un cuore non troppo ben messo, fu costretta a ritirarsi dalla vita di palco e di cinepresa.

Questo non le impedì però di dedicarsi ad altre arti quali pittura e poesia; proprio la capacità di scrivere in versi della grandissima artista si è trasformata per mano del chitarrista, nonché cantante e nipote della nostra,

Brunello Canessa, negli anni 90, in un ensemble di canzoni che furono poi compilation per le voci di artisti del calibro di Ron, Lina Sastri, Nino Buonocore, Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino, Leopoldo Mastelloni, Lino Vairetti, Riccardo Pazzaglia e poi, più recentemente, rispolverate da Fiorella Mannoia.

In questo periodo delicato per l’arte ( in particolare, ma non solo ) in tutto il paese, Canessa ha deciso di riportare in teatro questi lavori con una serata speciale, per un evento benefico a sostegno delle produzioni colpite proprio dall’emergenza Covid-19 di questo 2020.

Lo spettacolo, intitolato Filumena, In Arte Titina, si svolgerà in un’esclusiva serata presso il prestigioso Teatro Sannazaro di Napoli il 22 di Ottobre alle ore 21:00 e vedrà sul palco lo stesso Brunello Canessa alla chitarra e voce con Marco Corcione al piano, Roberto Giangrande al basso, Francesco De Laurentiis al violino, Leopoldo Brancaccio alla batteria, Susanna Canessa al violoncello e al supporto voce e la partecipazione di Ingrid Sansone in qualità di voce recitante.

Tutto ovviamente si svolgerà nel pieno rispetto delle norme d’igiene e sicurezza impartite dal governo.