Si scaldano i motori per la nuova edizione di X Factor, il talent di Sky che in questi giorni sta raccogliendo le adesioni con una inedita modalità on line (ne abbiamo parlato Qui).

E’ stato ora annunciato che si svolgeranno le Masterclass di X Factor 2020, sessioni di incontri con i rappresentanti dell’industria musicale.

Come è noto per vivere di musica occorre un mix tra talento, studio, fatica e passione.

X Factor da sempre coltiva tutti questi aspetti e quest’anno offrirà sin dalla prima fase di casting una eccezionale opportunità.

Le Masterclass di X Factor 2020 daranno la possibilità alla community del talent di Sky prodotto da Fremantle di entrare nel mondo dell’industria musicale per conoscerne i meccanismi e i segreti.

Un’occasione speciale per i ragazzi di confrontarsi con alcuni dei più grandi protagonisti del panorama musicale.

Le prime Masterclass saranno guidate da Dardust e da Shablo, produttore italo-argentino considerato il padrino della rivoluzione trap.

Altri nomi sono in calendario e verranno annunciati in seguito.

Sarà l’occasione per capire come funziona il management di un artista, come lavora una grande etichetta discografica e come invece una realtà indipendente. Ma anche le dinamiche che regolano le piattaforme di streaming.

LE MASTERCLASS DI X FACTOR 2020

Le Masterclass di #XF2020 saranno a numero chiuso, fino a un massimo di 20 partecipanti per sessione.

Avverranno rigorosamente da remoto, restando in casa e verranno inaugurate il 5 maggio alle ore 15.00 da Dardust, con una sessione dal titolo Dalla visione al beat.

Dardust racconterà la sua esperienza e risponderà alle domande della community di aspiranti concorrenti, che avranno così l’occasione di potersi confrontare con lui.

Nell’appuntamento con Shablo si affronterà il tema della cura dell’artista, dalla produzione del brano alla pubblicazione e promozione.

Per iscriversi è sufficiente inviare una email all’indirizzo xf2020masterclass@fremantle.com, indicando nell’oggetto della mail Masterclass Dardust.

Coloro che non riusciranno a partecipare potranno vedere il contenuto della Masterclass nei giorni successivi sui social e sul sito di X Factor. La sessione sarà infatti registrata e pubblicata.

Allo stesso indirizzo è inoltre possibile anche inviare delle domande, alcune delle quali verranno poste ai protagonisti delle Masterclass durante la sessione.

Tutte le informazioni sono sul sito https://xfactor.sky.it/.