Le Larve pubblica il singolo cinico e ironico “Ho visto la Madonna”

Le Larve (all’anagrafe, Jacopo Castagna) torna con un nuovo singolo dal titolo decisamente particolare. Il brano si chiama, infatti, Ho visto la Madonna; ed è disponibile negli store digitali dall’8 dicembre 2019. Dal 12 dicembre è online anche il videoclip ufficiale.

L’idea di pubblicare il pezzo proprio nel giorno dedicato alla Madonna è volutamente canzonatoria, ma – sottolinea il cantante – non ha alcun riferimento religioso. A dispetto del titolo, anche il brano (etichetta Polydor/Universal Music) non contiene temi o riferimenti religiosi (in fondo all’articolo potete leggere il testo).

Le Larve descrive così il singolo: “Ho visto la Madonna è una traccia infame. Infame per il finale, infame per il cinismo con cui il narratore descrive i personaggi, infame perché non prende posizioni, non esprime giudizi, ma prende comunque in giro diverse categorie“. Ho visto la Madonna “è un pezzo punk rock senza ritornello e nel 2019 sei infame a fare una traccia punkrock, spacciarla come indie e uscire sotto una major“.

Ho visto la Madonna è accompagnato da un videoclip ufficiale, originale e ironico. La trama del video è infatti rappresentata dal susseguirsi di situazioni che inducono il protagonista ad esclamare di aver visto la Madonna.

Le Larve – Ho visto la Madonna – Video

Ho visto la Madonna segue alla pubblicazione del singolo Semplice a ottobre 2018; e del brano Lunedì ad aprile di quest’anno (qui potete vedere il video del pezzo realizzato unplugged). Le Larve prosegue così la propria strada verso la pubblicazione del suo secondo album.

News e aggiornamenti si trovano sulla pagina Facebook di Le Larve o sul suo profilo Instagram.

Ho visto la Madonna, il testo

Testo e Musica: Jacopo Castagna

Ho conosciuto un cantautore

mi sembrava depresso

come tanti credo sogni di fare successo

e sono 7 anni che suona nei pub

per adesso ha 13 fan

Si è presentato con due cocktail in mano

e mi ha detto “ciao piacere Francesco, siamo amici su facebook”

spero che ti andrà domani di venire al mio concerto

suono in centro

sarà proprio un bell’evento

La sera stessa

ad una festa

ho conosciuto una ragazza con i rasta

mi ha raccontato che durante una vacanza

ha preso una pasticca e ha visto la madonna

È di Varese

però studia alla Sapienza

vive con una sua amica

si dividono una stanza

però pensa di cercare un altro posto dove stare

perché a vivere insieme stanno sempre a litigare

Meno male che ad un certo punto

le è suonato il cellulare perché non finiva di parlare

Comunque sia la serata è andata avanti ancora

ed è ho fatto conoscenza con una terza persona

Chiara di nome e carnagione

parlando infatti ha detto che detesta andare al mare

e lavorare è una cosa che non ha mai fatto

fa la mantenuta a tempo pieno

perché tanto il padre è ricco

ed ogni quarto d’ora si risistemava il trucco

c’è chi tiene un sacco al proprio aspetto

E ad un certo punto il sole ha incominciato a sorgere

ma nessuno dei due aveva voglia di dormire

così le ho proposto le diverse alternative

dal sesso a una colazione insieme

e siccome è libertà di tutti immaginare

di questa serata non racconterò la fine