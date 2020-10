Il nostro viaggio alla scoperta degli artisti in gara ad AmaSanremo prosegue con Le Larve, un cantautore di cui il nostro sito si è occupato spesso ospitando anche in esclusiva un video acustico (vedi qui).

Vi ricordiamo che AmaSanremo sarà trasmesso dalla storica Sala B di via Asiago su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre, alle 22.45.

Andiamo a conoscere meglio Le Larve e la sua canzone, Musicaereoplano.

Biografia

Jacopo Castagna inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo giovanissimo. A solo 9 anni fa il suo esordio come doppiatore, un lavoro che ancora oggi porta avanti parallelamente a quello di cantautore..

La musica entra nella sua vita a 12 anni e da allora milita in diversi progetti sia nelle vesti di batterista che in quelle di pianista. In seguito amplia le sue doti di polistrumentista dedicandosi allo studio della chitarra.

Da quel momento inizia a scrivere le sue prime canzoni e sceglie un nome d’arte sicuramente particolare, Le Larve.

Il cantautore porta avanti il suo percorso musicale in totale indipendenza fino al 2015 collezionando un buon numero di concerti nella capitale, eventi che lo portano all’attenzione di LDM, una piccola etichetta indipendente con cui nel 2016 pubblica l’album d’esordio Non sono d’accordo con la produzione di Giovanni Pallotti e Davide Sollazzi, musicisti già al lavoro con Calcutta, Marco Mengoni, Francesca Michielin e Jeff Beck, tra i tanti.

Da quel momento l’attività live di Le Larve non si ferma più e lo porta a condividere il palco con diversi artisti italiani, da Lodo Guenzi a Gazzelle, da Chiara Dello Iacovo a Mirkoeilcane.

Nel 2018 si stacca da LDM e conosce il produttore Davide Maggioni con cui firma un contratto di management, arrivando così all’attenzione della Universal Music Italia.

Attualmente è al lavoro sul suo secondo album che conterrà anche i singoli Semplice e Lunedì.

Discografia

2016 Non sono d’accordo (Album)

2019 Lunedì (Singolo)

2019 Ho visto la Madonna

2020 Piove

La canzone: Musicaereoplano testo e audio

Potete ascoltare qui la canzone presentata per il Festival da Le Larve.

Sono quindi penso

e siccome penso non vi sento

perché se vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

chi non si incatena al proprio inferno

trovi pace pure il padre eterno

na na na na na

na na na na na

Ogni tanto mi allontano

non mi sento umano

un pensiero alla volta

ogni tanto mi allontano

è un bisogno strano

un pensiero alla volta

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

Sono qui penso

siccome penso non vi sento

perché sei vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

siamo solo scie nel firmamento

anche nel castigo non mi pento

na na na na na

na na na na na

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

musicareoplano