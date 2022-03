Le Endrigo sfidano gli stereotipi con “Un santo, un ricco, un fascio”, fuori dal 25 Marzo

Reduci dall’ottimo percorso a X-Factor, rampa di lancio per i singoli Cose più grandi di te e Panico, che hanno conquistato centinaia di migliaia di streaming, entrando anche in rotazione sulle principali radio e reti televisive nazionali, è uscito il nuovo brano de Le Endrigo.

LE ENDRIGO “UN SANTO, UN RICCO, UN FASCIO”

Disponibile dal 25 marzo per Garrincha Dischi, il nuovo singolo Un santo, un ricco, un fascio. Una canzone esplosiva in cui l’attitudine punk della band bresciana si riflette a pieno: sound granitico, chitarre distorte e parole urlate con rabbia sono gli ingredienti principali del nuovo brano che punta a sfidare gli stereotipi.

«Celentano diceva: per averti farei di tutto, tranne perdere la stima di me stesso. Ecco, una cosa simile anche noi, con meno autostima».



conosciamo meglio la band

Le Endrigo sono una band composta dai fratelli Gabriele e Matteo Tura, insieme a Ludovico Gandellini e a Vittorio Massa. Nascono come “Endrigo” nel bresciano. Nel 2017 pubblicano l’album d’esordio Ossa rotte, occhi rossi, prodotto da Jacopo Gigliotti dei Fast Animals and Slow Kids e Andrea Marmorini, seguito nel 2018 da Giovani Leoni.

Nel 2019 iniziano le registrazioni del nuovo disco, il primo per le label Garrincha e Manita Dischi. Due anni dopo il trio bresciano decide di cambiare nome pubblicando un Manifesto, una vera e propria presa di posizione volta a sensibilizzare sul comportamento maschilista e predatorio che spesso il mondo della musica si trascina.

Da qui la scelta simbolica di abbandonare il nome “Endrigo” e abbracciare Le Endrigo come nuovo nome della band e titolo dell’omonimo disco uscito il 16 aprile 2021 per Garrincha e Manita Dischi.

Ad ottobre entrano a far parte della ventunesima edizione di X-Factor come concorrenti nel roster di Emma Marrone, rimanendo in gara fino alle ultime puntate dello show. A gennaio 2022 annunciano il nuovo tour in arrivo per la primavera, che li vedrà finalmente tornare sui palchi d’Italia per portare la loro musica dal vivo.