Dopo i successi nelle chart italiane, Lazza annuncia il tour europeo con tutti i successi in scaletta

Lazza European Tour.

Il 2022 per Lazza è stato un anno da incorniciare: il successo dell’album Sirio (Island Records) già certificato triplo platino che è stato in testa alla chart dei dischi più venduti per 17 settimane (leggi qui). Il Sirio Tour che ha portato il cantante sui palchi dei club e dei festival italiani.

Ora Lazza è pronto per un nuovo step della sua carriera: l’European Tour.

Sei show in Europa che si terranno tra il 19 novembre e il 17 dicembre.

Gli eventi internazionali avranno una scaletta che partiranno dalle origini del suo repertorio, fino ad arrivare alle hit di Sirio.

A seguire le prime date del calendario (in aggiornamento).

LAZZA EUROPEAN TOUR

19 novembre | Schlösser Quartier – Düsseldorf (Germania)

26 novembre | Mash Club – Stoccarda (Germania)

3 dicembre | Flamingo Club – Zurigo (Svizzera)

9 dicembre | Razzmatazz – Barcellona (Spagna)

10 dicembre | Moon Club – Basilea (Svizzera)

17 dicembre | Vanilla Club – Locarno (Svizzera)

