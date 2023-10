Lazza al veleno su X con un’utente, “non ti farei manco con un bastone”

Lazza è ormai sulla cresta dell’onda da diverso tempo e i fan si sono moltiplicati in modo esponenziale soprattutto dopo la sua partecipazione a Sanremo.

Cenere lo ha proiettato tra i big ma già da prima i numeri sulle piattaforme di streaming e le innumerevoli settimane al primo posto degli album più venduti con Sirio gli davano grande forza.

Anche per uno come lui, però, può capitare di scivolare sulle virgole e nel giro di poche settimane le critiche gli sono piovute addosso senza sosta.

Prima per avere invitato Baby Gang al suo concerto-evento di Milano e, adesso, per alcune risposte al vetriolo sull’ei fu social di Twitter, adesso X.

Lazza risponde agli utenti in modo volgare

Alcuni utenti hanno fatto lo screenshot, in particolare, di una risposta che Lazza ha dato a un’utente su X in cui le parole usate, citiamo testualmente, sono state “non ti farei manco con un bastone“.

Da una ricerca sul suo profilo si può notare che questa risposta è stata data all’utente @cloudPastelilla che aveva iniziato il botta e risposta dopo avere letto il tweet in cui Lazza citava il monologo di Tiziano Ferro del 2019 a Che Tempo Che Fa.

I due, coadiuvati da un terzo utente in supporto della ragazza, hanno dato vita a un siparietto fatto di scambi di offese dove lei prende per “nano” Lazza e lui risponde apostrofandola come “turbofessa“.

Una scena di cui anche gli utenti, stando ai loro commenti, avrebbero volentieri fatto a meno.

il linguaggio dei rapper al centro delle polemiche

Negli ultimi tempi il linguaggio di larga parte dei rapper e dei trapper è finito sotto processo sui social e attraverso i media per l’eccessivo uso di parolacce, di violenza verbale e di scarsa considerazione della figura delle donne.

Questo di Lazza è l’ennesimo episodio di rapper che non le manda a dire e che stupisce perché parliamo di un ragazzo che ha sempre dimostrato di essere molto educato pubblicamente.

Nel caso specifico c’è da dire che il botta e risposta è stato violento da entrambe le parti ma è anche vero che un artista con milioni di follower, sostiene un’altra utente poco dopo, dovrebbe dare il buon esempio anche in questi casi e non scadere così in basso.

Qualche settimana fa era stato Clementino a invocare più rispetto nel linguaggio e nei modi dal palco di uno dei suoi live e, insieme a lui, anche Roy Paci e molti altri artisti.

Sono tanti tra il pubblico a invocare un cambio di marcia e di rotta che, almeno per il momento, sembra non essere minimamente ascoltato.

I singoli casi specifici lasciano il tempo che trovano, a maggior ragione se, come in questo caso, il botta e risposta è stato velenoso da parte di entrambi.

Se, però, sommiamo i casi ci ritroviamo davanti a una montagna su cui fare più di una riflessione è diventato doveroso, testi delle canzoni incluse.