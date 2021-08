Laura Pausini lancia la proposta a Tiziano Ferro: “Rifacciamolo!”

Laura Pausini Tiziano Ferro, due nomi che sono, con Eros Ramazzotti, le due popstar italiane più note al mondo (ovviamente, di genere musicale diverso, ci sono anche Andrea Bocelli e Il Volo) potrebbero tornare a collaborare.

I due sono molto amici come testimoniato anche dal libro di Tiziano Ferro in cui ha raccontato che Laura fu una delle prime a dargli consigli su come gestire il successo e la fama all’estero.

In passato i due hanno collaborato in diverse occasioni… hanno presentato lo special su Rai 2, Due, hanno duettato su disco sulle note di Non me lo spiegare nel disco cult e campione di vendite di Laura, Io canto e riproposto il duetto anche dal vivo.

Ora i tempi, nell’era dei duetti, potrebbero essere pronti per una nuova collaborazione.

LAURA PAUSINI TIZIANO FERRO

Laura Pausini nel 2022 uscirà con un film esclusivo su Amazon Prime (ne abbiamo parlato qui). Al termine delle riprese del film, a settembre, si metterà al lavoro sulla scelta definitiva delle canzoni che saranno contenute nel nuovo disco, anch’esso in uscita nel 2022. Un progetto che arriverà a quattro anni di distanza da Fatti sentire del 2018.

Ed è stata proprio Laura stessa a lanciare segnali nelle sue storie Instagram per Tiziano Ferro, facendogli capire chiaramente che sarebbe felice di tornare a collaborare con lui.

Laura ha pubblicato una foto di lei stessa con la didascalia “Magari non lo so ma potrebbe essere un momento da ricordare” a cui ha aggiunto sotto il logo di Tiziano Ferro, ovvero la sigla TZN.

In seguito Tiziano ha ricondiviso un video che lo vedeva duettare con Laura ammettendo che come si diverte con lei non succede con nessun altro. E la Pausini ha confermato rispondendo con un bel “Rifacciamolo“!

Insomma i presupposti ci sono tutti e, tra l’altro, Tiziano ha scritto spesso per le donne della musica italiana, ma mai per l’amica Laura. Che sia la volta buona? Di sicuro sarebbe un duetto che farebbe bene alla musica italiana.