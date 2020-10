Laura Pausini Io sì (Seen).

Come annunciato nelle scorse settimane Laura Pausini è pronta ad uscire con un brano, colonna sonora del film The Life ahead / La Vita davanti a sé, che verrà presentato tra i possibili candidati a prossimi Premi Oscar.

Ad oggi non era ancora stata svelata la data di uscita di questa canzone scritta da Diane Warren, compositrice che vanta ben dal 1988 al 2020 ben undici candidature agli Oscar nella categoria Miglior canzone originale senza essere mai riuscita ad aggiudicarsi l’ambita statuetta.

Che sia proprio quella con Io sì (Seen) e Laura Pausini la volta buona? Noi, da italiani, ovviamente ci auguriamo di sì.

Alla scrittura del brano hanno collaborato anche la stessa Pausini e Niccolò Agliardi.

La canzone, in tutte le versioni del film in uscita nel mondo, sarà inserita in italiano. Dal 23 ottobre uscirà un EP (digitale e streaming) contenente anche le versioni in inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Ecco come la cantante ha annunciato sui social la data di uscita, svelando anche la copertina del brano inserito nel film di Edoardo Ponti con protagonista Sophia Loren:

“Eccola, questa è la cover di ‘Io Siì(Seen)’, il mio nuovo brano, colonna sonora di The Life Ahead / La vita davanti a sé. Sono rimasta affascinata da questa canzone pensata per me da Diane Warren e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene. Io sì (Seen) è scritta da Diane con me e Niccolò Agliardi, e accompagnerà il film in tutte le versioni internazionali. Chi vedrà il film in tutto il mondo ascolterà solo il brano in italiano, ma insieme a Diane ed Edoardo abbiamo deciso di realizzare anche le versioni in inglese francese spagnolo e portoghese, che troverete solo nell’EP in uscita in tutte le piattaforme digitali e streaming il prossimo 23 ottobre. Sono onorata di far parte di questo progetto!“

