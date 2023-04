La maratona di tre live in 24h per i 30 anni di carriera di Laura Pausini in onda su Rai 1. Scopriamo i dettagli.

Laura Pausini scaletta Laura 30. La maratona musicale con cui Laura Pausini ha festeggiato i suoi trent’anni di carriera con tre live in 24h a New York, Madrid e Milano sarà trasmessa da Rai1 martedì 4 aprile in access prime time, ovvero la fascia oraria che parte alla fine del Tg, alle 20:35 e si conclude alle 21:30.

Quello che andrà in onda sarà un montaggio che ripercorre questa grande maratona che si è svolta il 27 febbraio scorso 2023, a trent’anni esatti dal giorno in cui la Pausini lanciò la sua prima hit dal palco del Festival di Sanremo, La solitudine.

Archiviati i festeggiamenti in una solo giorno la cantante e subito ripartita con un nuovo singolo intitolato Un buon inizio, brano che scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari che, nonostante incontri come tutti gli artisti pop qualche difficoltà nello streaming, è al primo posto nella classifica dei brani più passati in radio, un traguardo raggiunto anche grazie ad una scelta di lancio vincente della cantautrice.

La Pausini ha infatti scelto di presentare il brano con un Radio tour come fece nel 1993. Come del resto si è usato fare per decenni. E così è partita per l’Italia per andare di persona negli studi di tantissimi radio da nord a sud, un tour ancora in corso.

Tornando a Laura 30, quali sono le canzoni che Laura Pausini ha cantato mettendole in scalette nei tre eventi? Cliccate in basso su continua per scoprirlo.