Laura Pausini racconta il primo ascolto del nuovo album: “È tutto pronto, io sono pronta!”

Con un post social del tutto inaspettato Laura Pausini ha voluto condividere con i fan le proprie emozioni dopo aver ascoltato per la prima volta il nuovo album di inediti, che secondo alcuni rumors vedrà la luce a novembre e sarà preceduto da un singolo in uscita a settembre.

“Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia, che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta. Non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo! Aspetto solo voi!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini annuncia un nuovo album di inediti

L’annuncio ufficiale dell’arrivo del nuovo album (e singolo) risale allo scorso martedì 29 agosto, quando la cantante romagnola è salita a sorpresa sul palco del Power Hits Estate e ha incantato il pubblico dell’Arena di Verona con i suoi ultimi due singoli, “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla luna“, per poi ritirare il premio di platino come artista più trasmessa negli ultimi trent’anni su Rtl 102.5.

Questo, però, non è l’unico riconoscimento che Laura Pausini ha ottenuto negli ultimi mesi. La Latin Recording Academy l’ha infatti nominata Person of the Year 2023, riconoscimento che premia gli artisti per i loro successi nell’industria musicale latina e per i loro sforzi umanitari.