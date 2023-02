Laura Pausini svela le coordinate dell’evento, unico al mondo, con cui festeggerà 30 anni di carriera

Mancano ormai venti giorni al 27 febbraio 2023 la data in cui Laura Pausini farà qualcosa di eclatante, mai successo prima al mondo, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.

Era il 27 febbraio del 1993 quando Laura saliva sul palco del Festival di Sanremo per cantare per la prima volta La solitudine. Da lì, con la standing ovation dell’Orchestra e la vittoria tra le nuove proposte, è partito tutto. Il successo internazionale, i tour in location sempre più grandi fino ad arrivare agli stadi, prima donna a raggiungere questo traguardi, i premi prestigiosi come il Grammy Awards, il Golden Globe e tantissimi altri, nomination agli Oscar compresa.

Dopo il festeggiamenti del trentennale di carriera per Laura Pausini inizierà subito una nuova era. Nuovo singolo, nuovo disco e il tour nelle piazze (qui le date di anteprima tour mondiale).

Ma cosa accadrà il 27 febbraio 2023? L’unica cosa certa è che verrà realizzato qualcosa che nessun cantante al mondo ha mai fatto sino ad oggi.

Al momento sappiamo che saranno coinvolte tre città: New York, Madrid e Milano.

Proprio oggi, 6 febbraio 2022, Laura ha svelato anche le coordinate del suo incontro con i fan… tre coordinate. Noi le abbiamo inserite nei nostri potenti database (Google) e trovate le tre location, tre teatri collocati nelle città annunciate:

L’Apollo Theater di New York (capienza oltre 1.500 persone)

La Estación Gran teatro Caixabank Principe Pio di Madrid (capienza quasi 2000 persone)

Teatro Carcano di Milano (capienza circa 1.000 persone) ?

Non ci resta che aspettare che passi l’ondata del Festival di Sanremo per saperne di più.