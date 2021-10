Laura Pausini è ancora una volta la prima… la sua discografia completa arriva in audio spaziale su Apple Music

Laura Pausini discografia In audio spaziale.

L’artista italiana più nota e amata nel mondo, è stata spesso la prima. Per esempio la prima cantante donna ad esibirsi con un live sole out a San Siro e la prima artista femminile italiana a vincere un Grammy Awards. Ora sarà la prima anche su Apple Music.

Per la prima volta la riscoperta della discografia dell’artista simbolo dell’Italia nel mondo passa attraverso il suono di nuovissima generazione. Entro la fine del 2021 infatti l’intero catalogo di Laura sarà rimasterizzato in Audio Spaziale con Dolby Atmos e disponibile solo su Apple Music.

Laura Pausini discografia in audio spaziale su Apple Music

Il viaggio che permetterà di ascoltare le canzoni di Laura Pausini con questo nuovo audio è partito giovedì 28 ottobre con la pubblicazione dell’EP contenente il brano Io sì, vincitore del Golden Globe, e degli ultimi tre album della cantante: Fatti sentire, Simili e il natalizio Laura Xmas.

La rivoluzionaria tecnologia lanciata da Apple Music lo scorso giugno ha trasformato il modo in cui la musica viene creata e ascoltata, garantendo innovative esperienze audio immersive e coinvolgenti, dal suono multidimensionale.

La discografia “spaziale” di Laura è ascoltabile qui.

Laura Pausini sarà anche il primo artista italiano ad essere intervistato su Apple Music Radio. Giovedì 4 novembre alle ore 9:00 su Apple Music Hits andrà in onda l’intervista esclusiva di Laura nello show di STROMBO, dj di spicco di Apple Music Radio, per una celebrazione della sua carriera in occasione della release della sua discografia in Audio Spaziale.

Nei prossimi mesi, ed entro la fine del 2021, tutti gli album di Laura Pausini saranno disponibili in audio spaziale.

In occasione dell’uscita della prima release del catalogo, Laura4U, il Fan club ufficiale della cantante, promuove un’iniziativa esclusiva regalando a tutti i fan iscritti la possibilità di accedere a uno speciale abbonamento ad Apple Music per ascoltare gli album in audio spaziale.