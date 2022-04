Laura Pausini in diretta su Instagram... dal rapper italiano che ha contattato all'imminente Eurovision Song Contest

Nei giorni scorsi Laura Pausini è stata protagonista di una lunga diretta Instagram che si è svolta sulla sua pagina Instagram e in cui la cantante ha colto l’occasione per incontrare virtualmente più di 10.000 fan collegati da tutto il mondo.

La Pausini è reduce dall’uscita del suo primo film, il docu-film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, disponibile dal 7 aprile su Amazon Prime dove è tra i più visti dal pubblico. La cantante, che il giorno prima del lancio ha incontrato i suoi fan con una grande anteprima a Roma con a seguire un karaoke nel cielo di Roma (vedi qui), ha deciso di parlare con i suoi fan attraverso i social incontrandone alcuni, provenienti, da tutto il mondo, virtualmente coinvolgendoli nella sua diretta.

Per Laura è stata un’occasione per chiedere loro le prime impressione sul film diretto da Ivan Cotroneo ma non solo…

Laura Pausini ha infatti ribadito ai suoi fan di essere in ritardo con il nuovo disco, in uscita tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, per due motivi. Il primo sono i tanti impegni che hanno riempito il suo calendario dopo la vittoria del Golden Globe e la nomination agli Oscar con Io sì e per quelli che si stanno aggiungendo.

I prossimi? Innanzitutto Laura presenterà con Alessandro Cattelan e Mika l’Eurovision Song Contest 2022. Un impegno non da poco visto che ci saranno circa due settimane di prove per prepararsi all’evento che si svolgerà in questo modo:

Prove con esibizioni davanti al pubblico il 9, 11 e 13 maggio

Due semifinali in diretta il 10 e 12 maggio

la finale in diretta del 14 maggio

Subito dopo l’evento Laura Pausini farà in tempo giusto a festeggiare il suo compleanno prima di partire per il Sud America dove terrà un concerto per Radio Amor.

Il secondo motivo del ritardo del disco è il senso di responsabilità che la cantante sente per questo disco. L’anno prossimo infatti festeggerà 30 anni di carriera e a volte le sembra quasi di aver già detto tutto. E allora continua ad ascoltare canzoni cercando l’emozione che le porta a sceglierle.

La cantante però non ha parlato solo del nuovo disco…

LAURA PAUSINI: l’incidente in diretta e altre curiosità

Innanzitutto Laura, a chi le chiedeva se all’Eurovision avrebbe cantatom ha risposto di non poter fare spoiler per poi aggiungere: “Essendo una cantante…“. La Pausini si esibirà, secondo i rumors, sia da sola che Mika.

Nel corso delle due ore di diretta ha poi detto di aver da poco scoperto, proprio tramite i propri fan, il rapper Mr. Rain che le è piaciuto molto e a cui ha mandato la richiesta/segui sui social attendendo se le risponderà. Laura, che ha chiuso la diretta ospitando sua figlia Paola, in collegamento da casa con il papà Paolo Carta, è stata anche involontariamente protagonista di un piccolo incidente.

Mentre chiamava i fan in diretta è apparsa una coppia brasiliana che stavano facendo l’amore (i due hanno confermato). Laura, con la sua nota ironia ha urlato: “Ragazzi abbiamo beccato due che stanno ciulando…“. Insomma… appuntamento alla prossima diretta!