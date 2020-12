Lamine lancia due nuovi brani e una disco lotteria per Natale

La cantautrice Lamine (all’anagrafe, Viviana Strambelli) lancia due nuovi brani in contemporanea, Lamine e Non se ne va. L’idea di pubblicare i due singoli, disponibili negli store digitali dal 17 dicembre 2020, è nata all’esito di un sondaggio su Instagram.

L’artista, vincitrice del Premio De Andrè, racconta: “Non molto tempo fa ho lanciato un sondaggio su Instagram in cui chiedevo di darmi una preferenza sulla mia prossima uscita: Ballad o Cassa Dritta? Il sondaggio mi ha messo in crisi perché c’è stata una parità assoluta”. Da qui, è nata l’idea di fare un regalo di Natale e rilasciare due brani, anziché uno solo.

L’idea si è poi sviluppata. Lamine ha deciso di stampare tre copie di vinili 45 giri e di indire una sorta di Disco Lotteria, mettendole in palio. Chi tra i fans dell’artista farà la storia Instagram più originale, vincerà una di queste copie.

I due brani sono prodotti da Simone De Filippis; e raccontano le due facce di Lamine. Il singolo che dà il nome al progetto, è stato il primo brano di questo percorso. “È nata in una strana serata in cui per la prima volta facevo ascoltare i pezzi a un produttore autorevole”, racconta Viviana. “Me li aveva cestinati quasi tutti tranne uno. Prima di salutarci mi ha chiesto di scrivere una canzone ed io l’ho sfidato a darmi un titolo a caso. Non so perché, ma la prima parola che gli è venuta in mente è stata: “Lamine”. È l’unica indicazione che mi ha dato. Sono tornata a casa e, in balia del momento, ho iniziato a scriverla. Era tutto molto surreale. Alle tre del mattino circa gli ho mandato una registrazione fatta al volo della canzone. Gli è piaciuta e siamo partiti con il progetto che non poteva che chiamarsi così”.

Lamine: dalla recitazione alla musica che “non se ne va”

Non se ne va racconta il rapporto di Lamine con la musica, che è – e rimane – sempre presente nella sua vita. La cantautrice dice: “Cosa non se ne va? Cosa rimane dei momenti belli o brutti che abbiamo vissuto? Delle persone che abbiamo conosciuto? La musica. Quella che abbiamo ascoltato insieme in silenzio, quella che alcuni emanano parlando o muovendo le mani, quella dei dischi sui giradischi, quella che mi ha salvato la vita sempre”.

Viviana Strambelli, in arte Lamine, ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’arte come attrice. Ha lavorato con Ken Loach, Antonio Albanese, Valerio Binasco, Lucio Pellegrini. Ha preso parte a numerose serie televisive. Poi, la folgorazione per la musica. Dal desiderio di esprimersi attraverso le proprie parole e la propria voce è nato il progetto Lamine, ottenendo riscontro positivo. La cantautrice ha vinto alcuni Premi prestigiosi, come il Premio della Critica e Miglior Interpretazione al Premio Bianca D’Aponte, Primo Maggio Next 2020 e il Premio Fabrizio De André.