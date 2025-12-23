Lacrima racconta in “Sere d’estate” la nostalgia di un amore che l’inverno non può cancellare

Cosa resta di un amore estivo quando arriva il freddo di dicembre? È questa l’istantanea scattata da Lacrima nel suo nuovo singolo Sere d’estate, disponibile dal 19 dicembre.

Il brano, fuori su etichetta M&M – D&G Music con distribuzione ADA Music Italy, si immerge nel territorio dell’indie-pop per raccontare un legame tipico della Gen Z: breve, intenso e impossibile da dimenticare.

Lacrima – Sere d’estate

Il testo del nuovo singolo di Lacrima vive di contrasti. Mentre l’inverno prova a coprire le tracce di ciò che è stato, i ricordi riaffiorano con naturalezza attraverso gesti quotidiani, silenzi condivisi e persino il profumo di una carbonara cucinata insieme. Per il protagonista, lei diventa l’incarnazione stessa delle “sere d’estate”, quella leggerezza che la stagione fredda sembra avergli sottratto.

Dal punto di vista sonoro, il brano fonde sonorità R&B e influenze late pop degli anni 2000. Una direzione che ha già convinto i curatori di Apple Music, che hanno inserito il pezzo nelle playlist editoriali New Music Daily e Swipe Pop.

La produzione è di Mezzocammello.

Chi è Lacrima

Dietro lo pseudonimo di Lacrima troviamo un giovane cantautore palermitano che ha fatto della musica il suo mezzo di espressione privilegiato. Cresciuto con una chitarra di seconda mano, sempre un po’ scordata, ha costruito un linguaggio personale per dare voce ai sentimenti più fragili.

Supportato dal manager Massimo Guidi, il progetto Lacrima punta tutto sull’emotività e sulla verità del racconto. Come spiega nel suo slogan, “D’altronde, a chi non è mai caduta una lacrima?“.

