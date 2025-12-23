23 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
23 Dicembre 2025

Lacrima racconta in “Sere d’estate” la nostalgia di un amore che l’inverno non può cancellare

Una ballad per raccontare un legame breve ma impossibile da dimenticare.

News di All Music Italia
Lacrima racconta in Sere d'estate la nostalgia di un amore che l'inverno non può cancellare
Condividi su:

Cosa resta di un amore estivo quando arriva il freddo di dicembre? È questa l’istantanea scattata da Lacrima nel suo nuovo singolo Sere d’estate, disponibile dal 19 dicembre.

Il brano, fuori su etichetta M&M – D&G Music con distribuzione ADA Music Italy, si immerge nel territorio dell’indie-pop per raccontare un legame tipico della Gen Z: breve, intenso e impossibile da dimenticare.

Lacrima – Sere d’estate

Il testo del nuovo singolo di Lacrima vive di contrasti. Mentre l’inverno prova a coprire le tracce di ciò che è stato, i ricordi riaffiorano con naturalezza attraverso gesti quotidiani, silenzi condivisi e persino il profumo di una carbonara cucinata insieme. Per il protagonista, lei diventa l’incarnazione stessa delle “sere d’estate”, quella leggerezza che la stagione fredda sembra avergli sottratto.

Dal punto di vista sonoro, il brano fonde sonorità R&B e influenze late pop degli anni 2000. Una direzione che ha già convinto i curatori di Apple Music, che hanno inserito il pezzo nelle playlist editoriali New Music Daily e Swipe Pop.

La produzione è di Mezzocammello.

Chi è Lacrima

Dietro lo pseudonimo di Lacrima troviamo un giovane cantautore palermitano che ha fatto della musica il suo mezzo di espressione privilegiato. Cresciuto con una chitarra di seconda mano, sempre un po’ scordata, ha costruito un linguaggio personale per dare voce ai sentimenti più fragili.

Supportato dal manager Massimo Guidi, il progetto Lacrima punta tutto sull’emotività e sulla verità del racconto. Come spiega nel suo slogan, “D’altronde, a chi non è mai caduta una lacrima?“.

Potete seguire Lacrima sui suoi canali ufficiali:

All Music Italia

Articoli più letti

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 1

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Marco Mengoni Coming Home Radio 2

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 4

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 5

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 6

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 7

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025 9

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti
Modà tour estate 2026 date e biglietti con Bianca Atzei special guest 10

Modà tour estate 2026: date, biglietti e Bianca Atzei special guest

Cerca su A.M.I.