Lacray: “Evelyn” è il singolo d’esordio ispirato a un racconto di James Joyce

È uscito lo scorso 24 settembre Evelyn, il singolo d’esordio del duo Lacray.

Fuori per Epic Records Italy/Sony Music Italy, il brano è ispirato a un racconto di James Joyce ed è prodotto da Michele Canova.

LACRAY è il progetto artistico di Colella e Vicious, due amici nati e cresciuti nello stesso paesino abruzzese, Pratola Peligna (AQ).

Tre anni fa Vicious trasforma insieme a 8zerougo un vecchio garage in studio di registrazione. Nel frattempo Colella si trasferisce a Milano dove lavora come autore scrivendo brani per altri artisti con Sony Music Publishing.

Durante il primo lockdown, in un momento di stallo e inattività generale ha un’idea: sperimentare un progetto musicale con Vicious su basi di 8zerougo, quindi torna a Pratola e, complice dell’esperienza maturata a Milano, prende per mano i ragazzi e li guida in questo nuovo percorso in studio. Al team si unisce un altro loro amico, Gimi Sullivan, chitarrista di 20 anni al primo anno di Filosofia e Galip, che addirittura non aveva mai nemmeno pensato di fare musica, raggiungeva i ragazzi in studio per una birra e per ascoltare le canzoni ad ogni fine turno da carpentiere.

Colella si accorge del suo talento nel notare piccoli dettagli dissonanti delle canzoni o nel correggere delle linee di armonizzazione e lo convince a scrivere 2/3 ritornelli al giorno su dei type beat per mesi. Finché, dopo tantissimi tentativi, non inizia ad avere belle idee che, rilavorate da Colella e Vicious, diventano canzoni dei Lacray.

Ecco il duo racconta Evelyn: