Laco: fuori “Canzoni a metà”, una romantica e sognante ballata

E’ uscito per Visory Indie Canzoni a Metà, il singolo d’esordio del cantautore Laco. Si tratta di una ballad romantica e sognante, un viaggio onirico nel labirinto del subconscio umano.

Il brano racconta di un incontro mai avvenuto, complici la Luna, il mare di Luglio e due occhi sfuggenti in un sabato sera qualunque, capaci di risvegliare pensieri assopiti ed attimi di una vita immaginata e mai vissuta, racchiusi in poche righe.

Con la sua voce calda e profonda, il giovane Laco ci guida in questa ballad sognante e malinconica, nell’attesa che l’estate arrivi per “curare” i nostri cuori.

Il singolo è prodotto dal chitarrista Mattia Carluccio ed è accompagnato da un suggestivo videoclip diretto da Parano!ds girato lungo le coste del Salento ricco di immagini che non fanno altro che rafforzare il messaggio del brano.

LACO

Laco è lo pseudonimo di Cosimo Lagioia, cantautore e polistrumentista nato in Puglia, a Grottaglie, il 4 Novembre 1992.

Studia pianoforte e percussioni dall’età di 3 anni e, dopo aver militato in vari gruppi musicali tra cui Gladio e Madenera, oltre che in altre formazioni come turnista, decide di dedicarsi esclusivamente alla carriera da solista.

Il suo debutto avviene il 22 marzo scorso, con il brano Canzoni a Metà, distribuito da Visory Indie.