La Zero: una dedica a un amore finito nel nuovo singolo “Occhi”

E’ uscito Occhi, il nuovo singolo della cantautrice napoletana La Zero, che arriva dopo il discreto riscontro del brano Abracadabra feat. Livio Cori (Ne abbiamo parlato Qui).

Occhi è una ballad interpretata in italiano e napoletano e si caratterizza per sonorità pop-urban. Per annunciare l’uscita del nuovo singolo, La Zero ha pubblicato sui suoi profili social la storia dell’incontro e la nascita di una storia d’amore tra due ragazzi, interpretati dalla stessa artista e dall’attore Andrea Savillo.

I video si suddividono in brevi video di pochi secondi divisi per capitoli girati dal regista Cosimo Maynard:

Parte Tutto dagli Occhi Il Primo Bacio L’Amore La Complicità

Il brano è una dedica a un amore finito e alla bellezza di ciò che è stato, senza rimpianti.

LA ZERO – OCCHI

Così La Zero descrive Occhi: