In attesa dei live La Sad pubblica il debut album... "Sto nella sad"

Esce il 14 gennaio STO NELLA SAD il debut album de La Sad. Dopo oltre 14 milioni di views e una media di oltre mezzo milione a video, il trio formato da Theø, Plant e Fiks è pronto a cercare di affermarsi come ambasciatore del nuovo emo italiano.

La Sad nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna.

Theø, Plant e Fiks provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto) e sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni.

Nello specifico Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse.

Sin dal primissimo singolo, SUMMERSAD, i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. Successivamente escono Psycho girl, Miss U, 2nite e Summersad 2.

Ora, dopo il successo di NIENTE X SEMPRE, singolo uscito ad inizio dicembre, grazie al quale i ragazzi hanno ottenuto un coinvolgimento del pubblico rapito dall’immaginario e dall’attitudine del collettivo, è tempo per il primo album.

SAD Sto nella sad

Il disco attualizza le influenze musicali con un’attitudine contemporanea e disincantata nella lotta contro la quotidianità. Un album in cui i tre ragazzi si fanno portavoce delle problematiche della vita di tutti i giorni che accomunano un’intera generazione.

La lotta interiore dell’anima, in eterno conflitto, la difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo, le delusioni d’amore sono alcune delle tematiche dominanti nell’album, rappresentate perfettamente grazie al modo immediato di comunicare attraverso i loro testi.

Ecco la tracklist del disco:

Sto Nella Sad Bimbo Sad Niente X Sempre Vita da Xdere Psycho Girl La Sad Italiana Miss U Addio Feat. Jack Out Summersad 10. 2nite Another Day Nella Sad

I LIVE

A causa delle restrizioni vigenti per gli spettacoli dal vivo, il tour di Theø x Fiks x Plant, il cui inizio era previsto a gennaio 2022, è rimandato ad aprile. Al rinvio si aggiunge l’annuncio del venue upgrade all’Alcatraz di Milano, il cui show del 20 aprile sostituirà i quattro concerti sold out inizialmente previsti al Rocket.

I biglietti sono disponibili al link qui sotto ad eccezione per il concerto di Bologna, per il quali possono essere acquistati su DICE e per il concerto di Roma, disponibili su Boxol (Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date).

20 aprile 2022 – Alcatraz VENUE UPGRADE – Milano (sostituisce le 4 date sold out previste al Rocket di Milano il 18-19-20-21 gennaio 2022, nuove disponibilità biglietti)

21 aprile 2022 – Teatro Centrale – Roma (sostituisce la data del 12 febbraio 2022)

28 aprile 2022 – Hiroshima Mon Amour – Torino (sostituisce la data del 28 gennaio 2022)

29 aprile 2022 – New Age Club – Roncade (TV) (sostituisce la data del 5 febbraio 2022)

30 aprile 2022 – Locomotiv Club – Bologna (sostituisce la data del 4 febbraio 2022)