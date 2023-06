La Sad: in attesa del via al tour e del festival più punk d’Italia fuori “Summersad 4” con Naska

La Sad & Naska Summersad 4 testo e significato del brano in cui il trio e il giovane artista hanno unito le forze.

Il trio formato da Theø, Plant e Fiks e nato nel 2020 debuttando con un singolo che si intitolava Summersad a cui hanno fatto seguito diversi singoli, compresa la seconda e la terza parte del singolo di lancio che dal 16 giugno trova una sua continuazione al fianco di Naska.

Il primo album del collettivo punk che porta avanti con le sue liriche tematiche legate alla depressione e ai problemi relazionali, Sto nella sad, è uscito a gennaio del 2022 e ha avuto una versione Deluxe lanciata a dicembre dello stesso anno.

La Sad attualmente è in tour, queste le prossime date in calendario:

25.06 Summersad Fest – Segrate (MI)

30.06 King’s Club – Jesolo (VE) dj set

07.07 Bcone Fest – Fabrica di Roma (VT)

14.07 Bilbao – San Polo D’Enza (RE)

28.07 MIND Festival – Montecosaro (MC)

29.07 Antifestival – Cannaiola (PG)

03.08 Filagosto Festival – Filago (BG)

05.08 Indiegeno Fest – Patti (ME)

25.08 Frogstock Festival – Riolo Terme (RA)

26.08 AMA Music Festival – Bassano del Grappa (VI) opening Yungblud

03.09 Wallride Festival – Altamura (BA)

Il primo appuntamento, Summersad Fest, vedrà esibirsi su 2 palchi tanti artisti italiani e internazionali al Circolo Magnolia di Segrate (MI) dando vita al festival più punk d’Italia.

Oltre a La Sad cui saranno gli americani Mod Sun, Lil Lotus, Beauty School Dropout, l’artista britannic ZAND* e molti altri.

La sad & naska summersad 4 significato del brano

Fuori dal 16 giugno 2023 per La Sad Ent. su licenza Believe, Summersad 4 arriva dopo la certificazione disco d’oro per il brano Toxic e vede per la prima volta insieme due nomi in costante ascesa del punk rock italiano: La Sad e Naska.

Quest’ultimo è tra gli artisti selezionati da Spotify per RADAR 2023, il programma dedicato agli artisti più promettenti dell’attuale scena musicale italiana.

Dal 2020 la saga Summersad continua a scandire l’inizio dell’estate e lo fa secondo le regole di Theø, Fiks e Plant che qui riprendono tematiche che accomunano un’intera generazione: la lotta contro la quotidianità, la difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo, le delusioni d’amore e il conflitto interiore dell’anima, in eterna contrapposizione. Sentimenti e sensazioni che l’estate non è in grado di curare: è così che nasce la Summersad.

Il pezzo è stato scritto da Enrico Fonte, Francesco Clemente, Matteo Botticini per testo e musica, a cui aggiunge Diego Caterbetti per la sola parte musicale. La produzione è stata curata da Matteo Botticini, Omar Sadaka,e Andrea Fusini.

LA SAD & NASKA Summersad 4 testo e audio

E prendevamo droghe per non prender più sonno

Per vivere di notte e poi morire di giorno

In quel monolocale con le lacrime addosso

Senza più un soldo

A toccare il fondo

E la sera

Ci mancava la cena

Rubavamo la spesa

Altra scelta non c’era

Dividevano il fumo e il letto

I sogni nel cassetto

Il peso dentro di un futuro incerto

Nel cesso, lo specchio

Col sangue e il rossetto

Gli sbirri in albergo rischiando l’arresto

La bamba, le benzo, le notti di sеsso

Sulla sabbia

Forse un po’ mi manca

E penso ancora a te, fino all’alba

Giro un’altra canna

Fin quando gira tutta la stanza

Tu mi dicеvi che “tutto passa”

Ma, non mi passa

Continuo a non sentirmi abbastanza

Voglio morire in spiaggia

Ballare sotto cassa

Lontano dalle regole e dall’odio dell’Italia

Ma è solo un’altra Summersad

Niente cambia

Perché l’estate mi mette l’ansia

È sono nato a Luglio, figlio dell’estate

I compleanni solo perché “scusa siamo al mare”

Mi chiudevo in stanza, non volevo festeggiare

Ora mi fanno gli auguri ma io spengo il cellulare

Milano che ansia, casa mi manca

Vorrei una vacanza, una canna e un po’ di calma

Una vita normale, giuro che non mi calza

La tua vita normale sembra noiosa e basta

E mi ricordo le notti d’Agosto

Le canne in spiaggia solo

E le birre calde al chiostro

Alle cene con gli amici per me non c’era posto

La tipa che volevo aveva un altro braccio attorno

E penso ancora a te, fino all’alba

Giro un’altra canna

Fin quando gira tutta la stanza

Tu mi dicevi che “tutto passa”

Ma, non mi passa

Continuo a non sentirmi abbastanza

Voglio morire in spiaggia

Ballare sotto cassa

Lontano dalle regole e dall’odio dell’Italia

Ma è solo un’altra Summersad

Niente cambia

Perché l’estate mi mette l’ansia

L’effetto che fai su di me

Ti giuro è peggio di ogni sostanza

Tu sei il mio malessere

Ma non ne ho mai abbastanza

Io e te contro il mondo

Nella merda fino al collo

Poi nostro amore è morto

Quella notte di agosto

Era la prima Summersad

E penso ancora a te, fino all’alba

Giro un’altra canna

Fin quando gira tutta la stanza

Tu mi dicevi che “tutto passa”

Ma, non mi passa

Continuo a non sentirmi abbastanza

Voglio morire in spiaggia

Ballare sotto cassa

Lontano dalle regole e dall’odio dell’Italia

Ma è solo un’altra Summersad

Niente cambia

Perché l’estate mi mette l’ansia

Senza te

Foto di copertina di Onofrio Petronella