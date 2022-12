LA SAD torna con “Sto nella sad Deluxe” con Villabanks, Youv Dee e Steven Moses

Da venerdì 16 dicembre arriva per Believe Sto nella sad Deluxe, il disco del collettivo emo-punk, LA SAD, formato da Theø, Plant e Fiks. Il progetto viene presentato come la versione ancora più punk del disco uscito lo scorso gennaio. All’interno Summersad 3 e 6 nuove tracce con 3 featuring.

Nelle nuove tracce di STO NELLA SAD DELUXE il trio esplora una nuova dimensione – più personale – mettendo a nudo pensieri introspettivi e stati d’animo che rappresentano una maturazione e, al tempo stesso, una continuazione delle tematiche affrontate in precedenza.

Del resto la lotta interiore dell’anima, in eterno conflitto, la difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo e le delusioni d’amore rendono LA SAD tra i portavoce delle problematiche della vita di tutti i giorni che accomunano un’intera generazione in lotta contro la quotidianità.

Il mix dei nuovi brani è stato affidato a Fusix Studio.

All’interno di questa nuova versione troviamo Villbanks in MayDay, Steven Moses, americano protagonista della scena emo-trap internazionale in Diverso e in Inferno Youv Dee, capostipite dell’emo-punk francese che, tra gli altri, ha collaborato con Trippie Redd.

Completano questa nuova versione gli inediti Tutto Fatto, Toxic e Stronza, traccia che tratta il tema dell’amore tossico.

Questa la tracklist completa:

Inferno ft. Youv Dee Toxic MayDay ft. Villabanks Tutto Fatto Stronza Diverso ft. Steven Moses Summersad 3 Sto Nella Sad Bimbo Sad Niente X Sempre Vita da Xdere Psycho Girl La Sad Italiana Miss U Addio Feat. Jack Out Summersad 2 2nite Another Day Nella Sad

Da gennaio il trio partirà per il tour invernale: