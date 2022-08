A 6 mesi dall’inizio della guerra La Rappresentante di Lista lancia una speciale maglietta a supporto di Save The Children

Sono passati sei mesi dall’inizio del terribile conflitto in Ucraina. La Rappresentante di Lista ha deciso di affiancarsi ancora a Save The Children lanciando una maglietta a sostegno dei bambini colpiti dalla violenza della guerra.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvero La Rappresentante di lista, continuano così il loro impegno schierati contro la guerra.

Sono stati loro infatti a lanciare l’idea di TOCCA A NOI – Musica per la Pace, il grande concerto che si è svolto il 5 aprile scorso in Piazza Maggiore a Bologna.

Ora La Rappresentante di Lista rilancia il suo impegno al fianco di Save the Children.

Il duo ha creato una T-shirt speciale, la CIAO CIAO – LRDL per Save the Children, dedicata proprio alla loro collaborazione con l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro, per aiutare i bambini che continuano a subire ogni giorno le terribili conseguenze del conflitto ucraino.

Non dimentichiamo infatti i tragici numeri di questo conflitto: dal 24 febbraio al 10 agosto 2022, quasi 1.000 bambini sono stati uccisi o feriti – una media di 5 bambini al giorno – e il 16% di quelli che hanno perso la vita avevano meno di 5 anni, mentre più di 6 milioni sono stati costretti ad abbandonare le loro case sfollando all’interno del Paese o cercando salvezza in altri paesi.

La rappresentante di lista t shirt per save the children – dettagli

Il lancio della t-shirt avviene oggi, 24 agosto 2022. 100% organic la maglietta è disponibile per l’acquisto con pre-ordine nelle versioni per bambino e per adulto qui. La t-shirt, grazie alla donazione di parte del ricavato della vendita, andrà a sostenere gli interventi di Save the Children in Ucraina, nei paesi vicini e anche in Italia, per proteggere e assistere i bambini e le loro famiglie.

Questo il messaggio de La Rappresentante di lista:

“Oggi una tristissima ricorrenza. Sei mesi di guerra (se parliamo di quella scoppiata dopo l’invasione Russa in Ucraina). Cala l’attenzione mediatica, ma ci sono realtà come Save the Children che anche a telecamere spente continuano a operare in tutti quei territori (tanti, troppi!) dove la guerra affligge la popolazione e soprattuto i più deboli, tra cui i bambini e le bambine. Dopo l’esperienza condivisa per ‘Tocca a Noi’ a Bologna abbiamo deciso di continuare la nostra collaborazione producendo queste t-shirt. Parte del ricavato delle vendite andrà all’ONG e a supporto dei loro progetti“

Questa invece la dichiarazione di Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia:

“I bambini ucraini che sono stati uccisi o feriti, e quelli che sono in questo momento in pericolo o in grave difficoltà, non avevano e non hanno nulla a che fare con la guerra, ma ne subiscono le conseguenze più gravi, oggi e per il loro futuro. Save the Children lavora senza sosta sul campo ogni giorno per cercare di proteggerli e rispondere ai loro bisogni più urgenti, ma lo possiamo fare solo grazie alle tantissime persone che lo rendono possibile con il loro contributo. L’impegno de La Rappresentante di Lista, di nuovo al nostro fianco con questa iniziativa che speriamo possa avere molto seguito, è doppiamente importante, per il sostegno concreto, ma anche per la moltiplicazione di un messaggio forte sul rifiuto della guerra e sulla necessità di proteggere i bambini, che sono i più esposti e rischiano di perdere o vedere compromesso il loro futuro”.

Qui a seguire potete vedere la speciale t-shirt.