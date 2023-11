La “Luce” di Fiorella Mannoia e Danilo Rea illumina il Teatro degli Arcimboldi

Fiorella Mannoia e Danilo Rea, “Luce“: Recensione e Scaletta

Dopo il grande successo delle date estive, prosegue anche in autunno “Luce“, il tour che vede nuovamente insieme sul palco Fiorella Mannoia e Danilo Rea per un live che è “un viaggio musicale tra emozioni condivise“.

L’introduzione è affidata alle sapienti mani di Danilo Rea, che al pianoforte propone un lungo medley (circa 15 minuti), che attinge dalla storia del cantautorato italiano e non solo, ricordando artisti del calibro di Fabrizio De André e Leonard Cohen.

Arriva poi Fiorella Mannoia con la sua innata eleganza e un pizzico di sensualità, che pesa le parole e regala al pubblico interpretazioni di rara intensità in un’atmosfera davvero intima, che vede i due artisti circondati da centinaia di candele.

“Con Danilo cantiamo le canzoni del nostro cuore”, chiosa la Mannoia. “Le canzoni che ci hanno formato sia come artisti che come esseri umani. Entrare dentro queste parole e suonare queste melodie per noi è una gioia immensa, perché queste canzoni oggi non si scrivono più. Noi abbiamo il dovere di continuare a cantarle, perché solo così manterremo in vita i loro autori e interpreti”.

Le melodie di Danilo iniziano così a dialogare con la voce di Fiorella, che tra una canzone e la successiva condivide con il pubblico in sala ricordi e riflessioni. Come quella sulla felicità, che definisce “bella perché effimera“, o sul tempo, al quale si dà il giusto valore soltanto con l’avanzare dell’età, per poi giungere a “Quello che le donne non dicono” e a un invito fatto a tutti i genitori presenti in sala: “Insegnate ai vostri figli che quando una donna dice ‘NO’ è ‘NO’”

FIORELLA MANNOIA E DANILO REA, “LUCE”: LA SCALETTA

Sono solo tre i brani di Fiorella Mannoia presenti in scaletta. Di fatto, il concerto è un vero e proprio viaggio tra le canzoni più belle del nostro cantautorato.

Ed ecco che Fiorella si ritrova a interpretare brani che non ha mai cantato dal vivo, mentre altri fanno ormai parte della sua storia musicale, come “E penso a te” e “C’è tempo“, che ha inciso nell’album “Ho imparato a sognare” (2009), o “Felicità” e “La casa in riva al mare“, che ritroviamo in “A te” (2013).

Medley Danilo Rea (Il Pescatore, La canzone di Marinella, Your Song, La canzone dell’amore perduto, Hallelujah, Bocca di Rosa) Oh che sarà (Fiorella Mannoia) Come si cambia (Fiorella Mannoia) C’è Tempo (Ivano Fossati) La donna cannone (Francesco Del Gregori) La cura (Franco Battiato) Besame Mucho (Consuelo Velázquez) Quizas, Quizas, Quizas (Osvaldo Farrés) Messico e Nuvole (Enzo Jannacci) Amore Fermati (Fred Bongusto) Felicità (Lucio Dalla) Io vivrò senza te (Lucio Battisti) Insieme (Mina) Sally (Vasco Rossi) Via con me (Paolo Conte) Margherita (Riccardo Cocciante) E lucevan le stelle (Giacomo Puccini) Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia) Il disertore (Ivano Fossati) Sempre e per sempre (Francesco De Gregori)

Fiorella Mannoia e Danilo Rea, “Luce”: le date del tour

22 novembre – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 23 novembre – Ancona , Teatro delle Muse

, Teatro delle Muse 29 novembre – Parma , Teatro Regio

, Teatro Regio 30 novembre – Mantova , Teatro Sociale

, Teatro Sociale 2 dicembre – Cremona , Teatro Ponchielli

, Teatro Ponchielli 7 dicembre – Catanzaro , Teatro Politeama

, Teatro Politeama 8 dicembre – Rende (CS) , Teatro Garden

, Teatro Garden 10 dicembre – Palermo , Teatro Al Massimo

, Teatro Al Massimo 11 dicembre – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 13 dicembre – Reggio Calabria , Teatro Cilea

, Teatro Cilea 16 dicembre – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 18 dicembre – Verona, Teatro Filarmonico