Torna La Differenza con “Blu oltremare”, brano affronta un oceano di approssimazione e cattiveria che parte dai social

Dopo sei anni di silenzio discografico torna con un singolo inedito intitolato “Blu Oltremare”, una canzone che è una critica all’involuzione social e sociale. La Differenza

Rock band italiana con all’attivo 5 Album in 19 anni di carriera, La Differenza ha debuttato nel 2004 pubblicando il singolo “In un istante” con Sony Music. Nel 2005 esplodono partecipando al Festival di Sanremo con “Che Farò”, a cui fa seguito l’uscita del primo Album, “Preso” e la successiva partecipazione a Festivalbar 2005.

Negli anni successivi seguono gli album “Un Posto tranquillo” (2007), “Tre” (2009) e “Oltre le Nuvole” nel 2011 collaborando con artista come Franco Battiato e i Depeche Mode con il brano “Bandiere preziose“.

Dopo alcuni anni in cui la band affronta esperienze diverse ( il cantante Fabio Falcone intraprende anche una carriera da solista come Pianista Indie) nel 2017 lanciano “Il tempo non (D) esiste” un disco ricco di collaborazioni con artisti del calibro di Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri, Alex Britti, Alberto Fortis, Garbo, Omar Pedrini e Ron.

Ora, dopo sei anni di assenza discografica e dopo che alcuni brani del passato sono diventati virali su Spotify, La Differenza pubblica il nuovo singolo dal titolo “Blu Oltremare”.

La differenza, il nuovo singolo

Fuori da venerdì 1 settembre, questo brano vuole offrire un viaggio sonoro che attraversa i confini delle emozioni umane, trascinando l’ascoltatore attraverso le contraddizioni della vita moderna e l’amore per le nostre radici. Provare a vivere oltre i confini mentali imposti dal luogo di appartenenza.

Ecco come la band racconta la canzone:

“Pensiamo che tutti noi siamo davvero stanchi di leggere e vedere su social network notizie imbarazzanti riguardanti la nostra nazione, la nostra terra, le nostre provincie, la nostra cultura, la nostra gente. L’estate che volge al termine ha rappresentato una vera esaltazione di questo fenomeno. A questi scritti fanno di norma seguito fiumi di commenti degni dei più profondi bassifondi culturali del nostro vivere sociale. Del nostro stare insieme. E’ davvero frustrante entrare sul web e venire sommersi da questo oceano di approssimazione e mediocrità, cattiveria e decadimento culturale. Sono onde di un oceano figlie della frustrazione e dell’involuzione dell’epoca che stiamo vivendo. Con ‘BLU OLTREMARE’, abbiamo cercato di mettere in musica queste contraddizioni e sfide che affrontiamo ogni giorno. Vogliamo provare ad andare oltre il confine dell’orizzonte che questa epoca malata ci offre e di sicuro ci impone. Questa canzone è un viaggio attraverso le nostre emozioni più profonde, un tentativo di comprendere e condividere la complessità delle nostre esperienze. Vogliamo sfidare gli stereotipi e le semplificazioni e speriamo che questa musica possa ispirare una riflessione più profonda sulla realtà che ci circonda.“

Nel testo della canzone La Differenza affronta anche le contraddizioni del nostro tempo, citando progressi tecnologici e discorsi illuminati che difendono dal passare del tempo, ma sottolineando quanto possano costare i malintesi. La musica è un antidoto, un’anima che scende come “pioggia di miele mentre in California esplode l’amore”.