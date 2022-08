Pianista Indie pubblica "Aranzulla", visione pessimista e sarcastica della società di oggi... e poi il ritorno de La Differenza

Pianista Indie ha lanciato un nuovo singolo dal titolo curioso… Aranzulla. “Sta andando tutto a rotoli, siamo tutti alla ricerca di un lavoro, una casa, una macchina, un mutuo, sta andando tutto a rotoli, siamo tutti alla ricerca di una fixa, una rete, di un po’ di giga per sentire musica…”

Con queste parole il cantautore fotografa in maniera impietosa, ma al tempo stesso realistica, il momento storico che stiamo vivendo, apparentemente irreversibile e all’insegna della precarietà in ogni ambito… economico, di sentimenti passioni e sogni. Insomma un brano pessimistica e sarcastico quanto basta tra smartphone, ricariche, paypal, postepay e… Salvatore Aranzulla.

Pianista Indie racconta così questa canzone:

Il testo mi è uscito di getto mentre guardavo il mare. In fondo io non posso insegnarvi nulla, posso solo ricondurvi da voi. Meno male che c’è Salvatore Aranzulla che allevia le nostre sofferenze quotidiane.“

“Take it easy”, direbbe l’amica mia che vive in Australia: respira.

Qui a seguire la copertina del singolo scritto da Pianista Indie e fuori per Mescal / Fenix Music con Edizioni Tetoyoshi Music Italia e Jalla Jalla.

Aranzulla è il sesto singolo lanciato dal cantautore nel 2022. Lo hanno preceduto: Patagonia, La Droga, Non fare il Cremlino, Amsterdam e Champions League. Questo il pensiero del nostro critico musicale, Fabio Fiume, sul pezzo…

Ha un che di scenografico e teatrale qui la proposta cantautorale di PianistaIndie. Ed ammetto che, uscendo lui con un singolo al mese, ogni volta che mi arriva la sua digitale, il mio primo pensiero è un’impennata degli occhi al cielo ed un ” n’ata vota chist“?! Poi per fortuna ascolto e trovo sempre il motivo non solo per giustificarne la presenza ma anche per promuoverlo.

Il suo mondo è chiaro, pieno di riferimenti di alto cantautorato e tutti rielaborati con padronanza e personalità.