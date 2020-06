Kharfi: il nuovo singolo del dj producer è la cover di “Umbrella” feat. Nadia

E’ uscito il nuovo singolo del dj e producer milanese Kharfi, uno dei più importanti e apprezzati della scena dance mondiale che vanta oltre 16 milioni di stream e il supporto di artisti del calibro di Diplo, Major Lazer e Don Diablo.

Il singolo scelto è Umbrella, cover della celebre hit di Rihanna e Jay-Z del 2007.

“Questo progetto è la mia rivisitazione di una traccia storica. Ho voluto riprendere un brano che ha segnato la mia infanzia e la prima adolescenza: quando è uscita ‘Umbrella’ avevo 10 anni, è bello riscoprirla ora che ne ho 23.”

Queste le parole di Kharfi per descrivere il brano, che nella nuova versione è stata trasformata in una energica traccia Deep House, caratterizzata da una inconfondibile linea di basso e un potente arpeggio.

Si tratta della prima cover pubblicata da Kharfi. Nelle scorse settimane il brano è stato anticipato dal remix non ufficiale, pubblicato sui canali social del dj e producer, che fa parte di un più progetto digitale più ampio.

Ogni settimana Kharfi pubblica sulle proprie pagine un remix di un celebre brano della musica pop internazionale degli anni 2000.

Oltre a Umbrella sono stati realizzati e pubblicati i remix di Down di Jay Sean feat. Lil Wayne e Problem di Ariana Grande feat. Iggy Azalea.

KHARFI

Kharfi è nato nel 1997 ed è uno dei produttori più giovani della scena EDM italiana. Le sue produzioni si caratterizzano per ampia sperimentazione in cui si possono notare influenze tropical, dance e hip hop.

Si è esibito in alcuni dei più importanti festival italiani, come gli MTV Digital Days e il Nameless Music Festival.

Fa parte di Doner Music, la label fondata dal produttore Big Fish, con il quale Kharfi collabora nella realizzazione del brano I Can Feel This, che viene presentato in anteprima nel corso di Diplo & Friends su BBC Radio 1Xtra.

Nell’estate del 2016 il singolo d’esordio Hei Bae raggiunge la vetta della Dance Chart di iTunes, la #1 della Dance Chart di MTV Italia e la #1 della Viral Chart di Spotify Italia.

Gli altri singoli Bye Bae e Only One raggiungono oltre 10 milioni di stream su Spotify.

Nel novembre 2018 esce l’Ep Grattacieli, composto da una serie di collaborazioni con esponenti della scena indie, pop ed elettronica come Lemandorle, Willy Damasco, Edyy Verus, Equo, Federico Baroni (ne abbiamo parlato Qui), Garfo, Jacopo Et, Mattak, Ricky J.