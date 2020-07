Prenderà il via il prossimo anno a giugno Kety Live Tour 2021, la tournée di Ketama126 interrotta lo scorso mese di febbraio a causa dell’emergenza Covid-19.

Torna dal vivo, quindi, il rapper che nelle scorse settimane ha pubblicato Kety Rerborn, la nuova edizione di Kety (ne abbiamo parlato Qui) che è balzata all’ottavo posto della chart Fimi.

Kety ha permesso a un pubblico più ampio di conoscere un artista dalla penna tagliente e con un potenziale musicale decisamente importante. Con Kety Ketama126 ha ottenuto il disco d’oro, mentre ha ricevuto il platino per il singolo Scacciacani (insieme a Massimo Pericolo).

In occasione della certificazione del disco, l’artista ha scritto sui social:

“KETY È DISCO D’ORO!!!

Sono molto felice di questo risultato che al giorno d’oggi è dato per scontato x molti, ma non per me, che ho cercato di fare un disco sincero e crudo senza preoccuparmi di piacere a tutti. Che ti piaccia o non ti piaccia Kety è disco d’oro e il merito oltre che mio e del mio team è soprattutto vostro, e spero di potervi rivedere presto nei live.”