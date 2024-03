Kaze, dopo “Panorama” arriva l’album d’esordio “Post Buio”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 12 aprile, “Post Buio” (Island Records) è l’album d’esordio della cantautrice Kaze, nuova promessa del pop italiano che negli ultimi anni ha dimostrato di sapersi cimentare in più ambiti, risultando sempre credibile e a fuoco.

“Post Buio è il titolo del disco. Non è la luce. É la fase subito dopo un momento difficile. Sono le prime ore del giorno, quando il sole non è ancora sorto e il cielo si schiarisce. É il limbo temporale in cui riesco a scrivere meglio: subito dopo un pianto, ma subito prima di stare bene davvero”.

L’album è stato anticipato dal singolo “Panorama“, con cui Kaze ha fornito un’anteprima di quello che si presenta come un progetto estremamente personale e intimo, attraverso il quale la cantautrice ha deciso di mostrare tutte le sfaccettature della sua musica, della sua voce e, soprattutto, di se stessa, confermandosi un’artista eclettica e poliedrica.

Kaze, “Post Buio”

Kaze conta attualmente 19.576 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, “Volevo Portarti Al Mare” con quasi 300 mila stream. Seguono “Sad” con 91.446 stream e “Il Giardino di Maddalena” con poco più di 86 mila 900 stream.

Ma non è tutto! Oltre ad essere una cantautrice profonda, che spazia tra la lingua italiana e quella francese, Kaze ha infatti dato prova di ottime doti recitative ed è entrata a far parte del cast della fortunata serie targata Sky Original “Call My Agent ITA“, la cui seconda stagione uscirà venerdì 22 marzo.

Foto di copertina di Antonio Mercurio