Dopo Eurovision, Sky Originals e Milano Pride il 2023 di Kaze prosegue con “Mon coeur”

È fuori dal 25 agosto “Mon couer“, nuovo singolo della scommessa di Island Records, Kaze.

All’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, Kaze è nata a Nairobi in Kenya da madre burundese e padre napoletano.

Si trasferisce in Italia a 11 anni dopo aver trascorso l’infanzia in Burundi. Porta avanti la passione per musica e recitazione fin da bambina cantando nel coro parrocchiale e recitando per anni in una compagnia teatrale.

Dopo aver conseguito una laurea in Infermieristica e aver lavorato tra reparti Covid e pronto soccorso nel 2021 ottiene una parte nel film Amazon Originals “Anni da Cane”. Pochi mesi dopo firma un contratto con Island Records/Universal Music. Al suo primo progetto, AILLEURS, seguono i singoli “Come fa“, “Stormi” e “Volevo portarti al mare“, canzoni che le valgono l’inserimento in UpNext, il programma a supporto degli emergenti di Apple Music, nel 2022, e nei “Best Newcomers” di Vevo Italia, quest’anno.

Il 2023 si è aperto con la collaborazione con Napoleone in “Il Giardino di Maddalena“, l’ingresso nel cast della serie Sky Original “Call My Agent ITA“, la partecipazione al Milano Pride e il ruolo di spokesperson (le persone che leggono in diretta i voti del proprio paese) per l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Ora, mentre continua la lavorazione del suo album d’esordio, dopo “Sad“, singolo lanciato ad Aprile, è tempo di “Mon couer“.

Kaze Mon coeur

In pochi anni Kaze si è affermata come una dei progetti musicali più interessanti della scena italiana. La cantautrice torna ora con un brano che, come da sua caratteristica, unisce italiano e francese.

In questo pezzo la voce vellutata della ragazza parte delicata, quasi fosse un sussurro, per poi esplodere nel ritornello dando vita ad un brano soul che parla di quel momento in cui si inizia ad assaporare la vita dopo un grande dolore, risultato che si ottiene con fatica spostando la testa altrove e rendendo il cuore una roccia impermeabile.

“Mon coeur” è prodotta da Plastica, producer, polistrumentista e DJ veronese già ambassador di EQUAL per Spotify Italia nel 2022, e Wolfang (coautore di “Abissale” e “Baby Goddamn” di Tananai).