Karma B: lo slogan “Le dive con qualcosa in più” diventa una canzone grazie a Romina Falconi

Karma B Le dive con qualcosa in più è il nuovo singolo scritto da Romina Falconi fuori dal 24 giugno. Ma chi sono queste dive con qualcosa in più?

Ormai lo sappiamo tutti, giugno rappresenta il Pride Month e le Karma B, dopo essere state le madrine del Roma Pride insieme ad Elodie, ci regalano ora un nuovo singolo.

Le dive con qualcosa in più prende in prestito il filtro drag che, come tutti i filtri, lascia passare solo alcune cose, in questo caso le più colorate, e cerca di raccontare il mondo drag in tutte le sue sfaccettature. Il leit motiv del tour diventa quindi ora anche un loro brano discografico scritto in collaborazione Romina Falconi.

Attraverso l’immagine simbolica delle amate Dive, il duo di Drag Queen cerca di mandare un messaggio politico contro l’odio alla nostra società.

Un’importante domanda avvolge il brano: Che differenza c’è tra odia e chi muore? Nel mentre aspettiamo le risposte, resta di importante, continuare a ballare.

Il ritorno discografico delle Karma B è con Freak&Chic, la loro etichetta discografica con cui hanno inciso di recente un duetto con Immanuel Casto, Piena.

Nel frattempo prosegue il tour estivo con oltre 20 appuntamenti già confermati:

24.06 La Spezia – La Spezia Pride c/o PIN

29.06 Torino – Equal Music Festival c/o Spazio211

30.06 Bologna – Botanique (opening Immanuel Casto)

02.07 Milano – Milano Pride

05.07 Ostia (RM) – Teatro del Lido Estate Romana

07.07 Mantova – Mantova Pride

08.07 Palermo – Palermo Pride

09.07 Padova – Parco della Musica (opening Immanuel Casto)

13.07 Roma – Eur Social Park (opening Immanuel Casto)

18.07 Genova – Balena Festival

21.07 Firenze – Ultravox Firenze (opening Immanuel Casto)

23.07 Casatenovo (LC) – Festa Sant’Anna

31.07 Noto (SR) – Giacinto Festival

13.08 Brescia – Festa Radio Onda D’Urto (opening Immanuel Casto)

14.08 Padova – Padova Village

11.09 Terni – Orti Sonanti

Karma B Le dive con qualcosa in più testo e audio

(R. FALCONI, M. LEONARDI)

E non manca la forza nel mio menù

Io non piango più

Sono waterproof

E non temo nessuna ferita

Ci ho messo una vita

Per sentirmi diva

Niente al mondo mi può più graffiare

Sarò un superman con la tuta in paillettes

Sotto questo vestito c’è un cuore e un dito medio per il tuo odio

Balliamo lo stesso

Cadiamo nel letto

Col cuore trafitto

Mi ami lo stesso?

Questione di Karma io e te

Le dive con qualcosa in più uh uh

Le dive con qualcosa in più uh uh

E dimmi cosa vuoi di più uh uh/uh uh

Trasparente ma mica indifesa

Vorrei far la spesa vestita da sposa

Direi addio ai miei vecchi dolori

Io non sono un polpo e mica ho tre cuori…

E se il mondo mi augura il peggio

Io no non mi arrendo e pretendo il meglio

Le ferite non fanno più male

ricoprile d’oro e falle brillare

Balliamo lo stesso

Per chi ha rotto il tacco-tacco-tacco

Il loro disprezzo

sai dove lo metto

questione di Karma io e te

Le dive con qualcosa in più uh uh

Le dive con qualcosa in più uh uh

E dimmi cosa vuoi di più uh uh/uh uh

Che differenza c’è tra me e un lampadario?

Tesoro… io so splendere anche se cado

Che differenza c’è tra odia e chi muore?

Che chi odia, non troverà mai pace…

Balliamo lo stesso

Cadiamo nel letto

Col cuore trafitto

Mi ami lo stesso?

Questione di Karma io e te

Le dive con qualcosa in più uh uh

Le dive con qualcosa in più uh uh

E dimmi cosa vuoi di più uh uh/uh uh