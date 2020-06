Il 3 luglio è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Jurijgami Stati Uniti Mai, il primo per Universal Music. Nelle scorse settimane il cantautore ha svelato sui social di aver firmato un contratto con la major (Qui la nostra videointervista realizzata nei giorni scorsi).

Stati Uniti Mai è un brano intenso, personale e che mette in risalto un lato inedito nella sfaccettata personalità artistica del giovane cantautore.

Si tratta di un brano dall’arrangiamento minimale in cui il pianoforte è lo strumento protagonista. Un pezzo volutamente imperfetto e sincero che riesce a esprimere in maniera puntuale una sensazione forte che riguarda il vissuto del giovane artista.

JURIJGAMI STATI UNITI MAI

Stati Uniti Mai nasce da una storia vera e personale e racconta quel sentimento puro e non idealizzato che è caratteristica della prima vera relazione. Un trasferimento che pone fine all’idea che una storia possa durare per sempre e che trasforma il sogno americano in un incubo, un’ossessione.

“Stati Uniti Mai è la ballata del mio prossimo album, una canzone molto intima che racconta il mio primo amore, quello che ha significato per me e quello che mi ha lasciato. La malinconia delle strofe viene ribaltata completamente da un ritornello di rivalsa, dalle sfumature ironiche, con il rimpianto di una storia che non è mai decollata, perché lei ha preferito partire, partire per l’America.”

Dal punto di vista del sound il brano si differenzia rispetto alla produzione passata del cantautore. Un arrangiamento grezzo e scarno che mette ancor di più in luce il messaggio personale del cantautore, sospeso tra rabbia e paura.

Cresce l’attesa per l’album d’esordio di Jurijgami che arriverà a due anni dall’Ep Breve Ma Incenso.