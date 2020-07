Jurijgami: ironia pop e divertimento nella prima tappa del tour estivo

L’emergenza Covid non ferma la musica ed è bello vedere che ci sono organizzatori che puntano anche su artisti più giovani. E’ il caso del concerto di Jurijgami che si è tenuto la sera del 30 luglio nel suggestivo parco di Villa Toeplitz di Varese.

L’artista, che recentemente ha pubblicato Stati Uniti Mai, primo singolo per Universal (ne abbiamo parlato Qui), ha dimostrato in un’ora di musica di essere decisamente a proprio agio, anche dopo mesi e mesi di stop, nonostante quel pizzico d’ansia e adrenalina che costituisce linfa vitale per chi ama la musica in maniera così viscerale.

“Dopo tanti (troppi) mesi di stop si ricomincia a fare quello che ci piace di più, suonare.”

Questo il messaggio postato sui social dal cantautore, prima del ritorno sul palco.

JURIJGAMI LIVE

A Jurijgami non manca la capacità di intrigare il pubblico con un mix di brani coinvolgenti, divertenti, ma per nulla scontati. Canzoni che raccontano la quotidianità di un ragazzo sensibile e che cerca di non fermarsi alle apparenze, ma di rileggere con ironia ciò che accade attorno a lui.

Pop, indie, elettronica e chitarre acustiche, in un mix artistico in grado di trovare spazio e credibilità anche in una dimensione live. Sul palco con Jurijgami Alessandro Neri alle tastiere e sequenze (memorabili alcune divagazioni che ricordano il prog anni ’70) e Andrea Mandelli al basso e alla chitarra.

Un repertorio nel quale ha trovato spazio anche la cover del brano di Garbo Vorrei Regnare, riproposta in una versione rivisitata, ma decisamente originale e allo stesso tempo fedele all’originale.

Molti brani proposti sono inediti, che faranno parte dell’album d’esordio che uscirà entro la fine dell’anno.

Nel pubblico il cantautore comasco Simone Tomassini, che per Cello Label, etichetta che ha lanciato Jurijgami, ha appena pubblicato il nuovo singolo Quante Volte Ti Sei Perso.

La serata è stata chiusa dal cantautore indie Il Cairo. Nei giorni scorsi è uscito il brano Posto di Blocco, accompagnato da un videoclip nel quale appaiono Ru, Benedetto Meli e Giulio Ambrosio.

Il tour di Jurijgami proseguirà ora con altre tre date:

7 Agosto – Milano – Ride

8 Agosto – Lignano Sabbiadoro – Arena Alpe Adria (in apertura a Leo Gassmann)

11 Agosto – Lugano – Piazza Manzoni Pop