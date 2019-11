Junior Cally pubblica “Sigarette RMX” con Emma Muscat

Junior Cally dà nuova vita al suo ultimo singolo Sigarette, estratto dall’album Ricercato. Il brano, in radio e negli store digitali dal 14 novembre 2019, si intitola Sigarette RMX; e vede la partecipazione straordinaria della cantautrice Emma Muscat.

Si tratta di una versione inedita di Sigarette, uno dei brani più intensi del disco. Il pezzo, prodotto da Jeremy Buxton, è una canzone intima caratterizzata da una dimensione malinconica e sospesa, resa attraverso immagini semplici ma mai banali.

Nell’album Ricercato, composto da 12 tracce, c’erano già alcuni featuring: Highsnob, Livio Cori, Il Tre, Samurai Jay, Jake La Furia, Giaime, Clementino, Federica Napoli ed Eddy Veerus. Sigarette era invece interpretata solo da Junior Cally. Adesso, il brano si arricchisce di nuovi colori anche grazie alla voce intensa di Emma Muscat.

Junior Cally, l’autobiografia

Junior Cally ha esordito ufficialmente agli inizi del 2017. In breve tempo, ha conquistato il pubblico con hit come Magicabula e Bulldozer ottenendo su YouTube oltre 40 milioni di visualizzazioni. L’album Ricercato ha debuttato al primo posto della classifica dei dischi più venduti.

Per il cantante è arrivato il momento di raccontare la sua vita e la sua esperienza, senza ricorrere alla musica. Il 26 novembre 2019 esce infatti il suo primo libro, dal titolo Il principe – E’ meglio essere temuto che amato.

Si tratta di una autobiografia, edita da Rizzoli, nella quale Junior Cally propone al lettore un viaggio nell’immaginario umano e artistico di un ragazzo che è partito dalla polvere ed è riuscito a prendersi il suo riscatto. L’artista – attraverso le parole – racconta un viaggio onirico, dolce e agghiacciante, nel quale ogni cosa conosce il suo contrario e nel quale due voci si alternano, si combattono e si fondono.

Sigarette, il testo

Queste lenzuola sempre più sporche

Farà freddo anche stanotte

Solo vento e foglie, vivo in mezzo metro quadro

Ma non sono uno scrittore, ho soltanto dipinto un quadro

Tipo Kandinskij, me ne assumo i rischi

Vivere soltanto per i dischi

Te ne potrei parlare, ma tanto non lo capisci

E non darmi del cattivo solo perché bevo whisky

Andiamo a duecento all’ora perché non abbiamo freni

Questa vita scotta come la tua pelle quando vieni

E mi dispiace, te l’ho detto, ma io sono un maledetto

Con il cuore troppo grande per un petto così stretto

Ora te ne puoi andare, lasciami con la musica

Voglio solo una tela in questa stanza lurida

Di te mi resterà il profumo dentro al letto

E cinquanta mozziconi sporchi del tuo rossetto

Sarà che io ci penso sempre

Se guardo il mio orologio, non ha più lancette

Il nostro tempo che scorre velocemente

Che ci consuma insieme e non ci lascia niente

Anche se ti allontano, resti qui

Dai dipendenza come sigarette

Questo amore e odio uccide lentamente

Perché mi avveleni come sigarette, come sigarette

Ho il cuore nero, pieno di inchiostro

E c’ho la testa nel polo opposto dal tuo

Una vita in forse, non farmi le domande

Se hai paura delle mie risposte

E ci tocchiamo le ferite, sì, come dopo uno schianto

Che senti solo il botto e non capisci cosa ti sei fatto

Manchi come l’aria dopo due pacchetti

Vivere con il dubbio, come quando scommetti

Il bello è che al mattino ci raccontavamo i sogni

E oggi se parliamo, che strano, sembriamo sordi

Non credo alle tue parole, per te parlano i soldi

Ricordo che mi baciavi come si baciano i morti

Ora ne ho fatti tanti, mi guardi mentre li conto

Vedi, avevo ragione, adesso prova a darmi torto

Sai che cosa penso, ora lo provi su di te

Che se fai del male agli altri prima o poi ti torna contro

Sarà che io ci penso sempre

Se guardo il mio orologio, non ha più lancette

Il nostro tempo che scorre velocemente

Che ci consuma insieme e non ci lascia niente

Anche se ti allontano, resti qui

Dai dipendenza come sigarette

Questo amore e odio uccide lentamente

Perché mi avveleni come sigarette, come sigarette

Sarà che io ci penso sempre

Se guardo il mio orologio, non ha più lancette

Il nostro tempo che scorre velocemente

Che ci consuma insieme e non ci lascia niente

Anche se ti allontano, resti qui

Dai dipendenza come sigarette

Questo amore e odio uccide lentamente

Perché mi avveleni come sigarette, come sigarette

Come sigarette

Come sigarette