In gara al Festival di Sanremo 2020 ci sarà il rapper Junior Cally. La sua presenza, nelle ultime ore, sta facendo discutere parecchio il mondo web e, sopratutto, i politici italiani.

Noi di All Music Italia vi avevamo già anticipato che la sua No grazie sarebbe stata la canzone che avrebbe fatto maggiormente parlare di sé a causa degli attacchi espliciti, contenuti nel testo del brano, alla politica. Destra e sinistra, senza distinzioni (vedi qui).

In realtà le polemiche che al momento stanno occupando le principali pagine dei siti web sono relative ad un brano del passato del rapper, Strega.

In questo brano del 2017 Junior Cally reppava:

E ancora, da un altro brano del passato…

“State buoni, a queste donne alzo minigonne me la chiXvo di brutto mentre legge Nietzche Ci scopiXmo Giusy Ferreri lo sai che fottiXmo Greta Menchi lo sai voglio fottXre con la Canalis queste putXXne con le Lelly Kelly non sanno che fottXno con Junior Cally…“

Il presidente della Rai, Marcello Foa:

Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani”. Spero Amadeus possa riportare il festival nella sua giusta dimensione”.

“…scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata. Il Festival, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico.

Matteo Salvini, leader della Lega:

“Uno che incita all’odio e alla violenza contro le donne … per un anno ho lavorato con Giulia Bongiorno per far approvare il codice rosso.

Oggi leggo che la Rai e il più importante festival della canzone italiana, usando denaro pubblico, sdoganano femminicidio e stupro. Non ho parole: mi auguro che questo tizio non metta mai piede sul palco di Sanremo“.