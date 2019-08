Junior Cally Ricercato è il titolo del nuovo album. Ecco tracklist e duetti

Junior Cally Ricercato. Dopo aver pubblicato il suo album d’esordio, Ci entro dentro, a novembre del 2018, Junior Cally torna a meno di un anno di distanza con un secondo disco intitolato Ricercato.

Il rapper che cela la sua identità dietro una maschera antigas qualche mese fa fece incavolare, e non poco, Federica Panicucci per il linguaggio colorito usato nel Capodanno di Canale 5 per incitare i giovani a non usare droghe (qui il video).

Ricercato avrà il compito di replicare il buon esordio del precedente album che debutto nella Top 5 dei dischi più venduti nella classifica FIMI.

Questo nuovo disco sarà ancora più autobiografico per il rapper romano. A comporlo 12 canzoni che l’artista ha definito come un rollercoaster di rime e vita vissuta, dalla rabbia alla gioia.

Importanti anche i sette featuring del disco. Si va dai grandi nomi della scena rap come Jake La Furia e Clementino fino alle giovani leve (Giaime).

Ma anche Livio Cori, visto nell’ultimo Festival di Sanremo al fianco di Nino D’Angelo, Highsnob, Il Tre, Samuray Jay, Eddy Veerus e Federica Napoli, entrambi membri de Il Pagante.

Qui a seguire la copertina e la tracklist di Ricercato.

JUNIOR CALLY RICERCATO TRACKLIST

Tutti con me Sigarette Disco Kamikaze feat. Highsnob Mezzanotte feat. Livio Cori Cristiano feat. il Tre Lo zio Habla feat. Samurai Jay e Jake La Furia In piazza feat. Giaime 5k feat. Clementino e Federica Napoli Purgatorio (feat. Eddy Veerus) Ferite Nessuno con me

L’album arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il 6 settembre per Epic ed è già in pre-order (vedi in fondo all’articolo). Su Ibs.it è disponibile una versione in esclusiva autografata e contenente oltre al disco un collana con ciondolo che riproduce la maschera di Junior Cally.

Per acquistare questa versione clicca sul banner qui sotto e digita Junior Cally Ricercato.