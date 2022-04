Joseph: Un incontro fortuito al centro del singolo Tutta la città, in uscita l’8 aprile

Due ragazzi camminano, pensierosi, per le vie di una metropoli di notte. Ecco cosa vediamo nella copertina di Tutta la città, il nuovo singolo del giovanissimo cantautore Joseph, che sarà disponibile a partire da venerdì 8 aprile su tutte le piattaforme digitali per Island Records (Universal Music Italia).

La canzone (che potete pre-salvare cliccando su questo link) parla di un incontro fugace e fortuito fra due persone che non si conoscono e che sono rappresentante nella misteriosa e intrigante cover del singolo. Sono due ragazzi che si vedono, si scambiano un fiore e si cercano tra i luoghi e gli angoli della città, come se tra le vie e i palazzi un legame nascosto li portasse a incontrarsi di nuovo.

Quando due persone si incontrano per la prima volta e capiscono di essere attratte emerge in loro un turbinio di emozioni diverse. La canzone di Joseph, per l’appunto, punta a raccontare proprio questa scintilla, quell’attimo in cui emergono miliardi di emozioni e soprattutto aspettative nei confronti dell’altro.

Il singolo è caratterizzato da una travolgente base elettronica che accompagna e valorizza le sfumature timbriche dell’artista. Qui sotto potete trovare la copertina della canzone.

Chi è Joseph: la biografia ufficiale e tutte le curiosità sull’artista

Joseph è Giuseppe Marra, giovane artista avellinese. Classe 2003, coltiva la passione per il canto sin da bambino, per poi integrarla a quella della scrittura negli ultimi anni, sviluppando uno stile intimo e introspettivo radicato in sonorità e influenze urban pop. Viene notato da realtà come Thaurus e Island Records che lo portano a inizio estate 2021 alla pubblicazione del brano “babydontcallme” seguito dall’uscita del singolo “sbagli da fare”.

Joseph si distingue per una vocalità fuori dal comune, emozionante e diretta, e per la capacità di creare linee melodiche personali e innovative che sanno rendere i suoi brani immediati ma allo stesso tempo estremamente sofisticati.