Dopo averla cantata davanti al popolo di Blanco, Joseph è pronto a lanciare la sua “Salvare”

Joseph Salvare testo e significato del singolo presentato in anteprima in apertura al concerto di Blanco all’Ippodromo Snai San Siro davanti a 34mila persone.

Il vero nome dell’artista avellinese classe 2003 è Giuseppe Marra. Dopo aver pubblicato alcuni singoli da indipendente viene notato da Thaurus e Island Records con cui inizia a collaborare attivamente.

Con i singoli babydontcallme, Sbagli da fare e Tutta la città (di cui vi abbiamo ovviamente parlato) mostra una personalità artistica ben delineata e riconoscibile che spazia dal r’n’b all’elettronica.

Ora, mercoledì 21 settembre, arriva su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo che sarà anche in rotazione radiofonica dal 23 settembre.

Salvare, prodotto da Kyv è un brano che pone al centro un confronto positivo con la realtà e le difficoltà che si presentano nella vita: un invito ad attraversare le avversità affidandoci a quelle che sono le nostre “ancore di salvataggio”, le nostre passioni, la più grande risorsa. Ecco come lo racconta Joseph:

“A primo impatto potrebbe sembrare un pezzo più leggero, è figlio di un piccolo cambio di sonorità: abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando tanto; parla dell’importanza di guardare i propri problemi in faccia e prenderli di petto invece di nasconderli, di riempire il tappeto di polvere; non sempre possiamo farcela da soli, a volte abbiamo bisogno delle persone che ci vogliono bene, che ci amano, delle nostre passioni, come è per me la musica“.