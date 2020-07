Jolly Blu: il film cult degli 883 rinasce a Imaginaction 2020

Ricordate il film Jolly Blu? Uscito nel 1998 come omaggio alle canzoni degli 883 ricordando i musicarelli degli anni ’60, è oggi una pellicola di culto. Il film tornerà a vivere e sarà proiettato il 28 agosto a Forlì, a Imaginaction 2020, il Festival Internazionale del Videoclip (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Da tempo in rete esiste un gruppo che chiede a gran voce il restauro della pellicola e la commercializzazione in formato DVD.

Il film, diretto dal regista Stefano Salvati, uscì in pochissime copie il 6 novembre 1998 e al botteghino non fu certo un successo. La prima trasmissione televisiva su Italia 1, però, registrò un ottimo riscontro da parte del pubblico, con uno share del 15%.

Il regista Stefano Salvati è da tempo sostenitore della pagina Facebook Vogliamo Jolly Blu – il film in DVD e ha svelato di conservare gelosamente parecchio materiale di backstage e scene esilaranti.

Per la parte di Beatrice, ruolo poi assegnato ad Alessia Merz, fu provinata e scartata anche Angelina Jolie. Così il regista spiega la scelta:

Questo il post con con cui Stefano Salvati annuncia l’atteso ritorno di Jolly Blu.

“Incredibile anteprima per i fan degli 883:

JOLLY BLU verrà proiettato il 28 agosto a Forlì durante IMAGinACTION, il festival mondiale del videoclip.

Dopo 22 anni di assenza, IL FILM DEGLI 883 risorgerà con una proiezione speciale in altissima definizione, completamente restaurato, su uno schermo con una base di quasi 30 metri… nel più grande drive in al mondo… che verrà costruito nell’aeroporto di Forlì!

Vi aspetto in tantissimi per cantare a squarciagola dall’inizio alla fine!!!

A breve le info su come acquistare il biglietto, che verrà devoluto in beneficenza, e tutto il programma della serata”